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Sosyal sorumluluk projesi ile aşırı tuz tüketimine dikkat çektiler - Son Dakika

Sosyal sorumluluk projesi ile aşırı tuz tüketimine dikkat çektiler

07.07.2021 09:26
Sosyal sorumluluk projesi ile aşırı tuz tüketimine dikkat çektiler, System.String[]

EÜ Hemşirelik Fakültesinden "Tuzu Kısıtlayalım Böbreklerimizi Koruyalım" Projesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi (EÜHF) anlamı bir sosyal sorumluk projesine daha imza attı. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli halk sağlığı sorunlarından birisi olan fazla tuz tüketimi konusunda çocuklara erken yaşta farkındalık kazandırmak, ailelerde bilinç oluşturmak hedefi ile Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim elemanları ile Kemalpaşa Anaokulu iş birliğinde "Tuzu Kısıtlayalım Böbreklerimizi Koruyalım" isimli sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

Aşırı tuz tüketiminin azaltılması konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan proje kapsamında Kemalpaşa Anaokulunda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe; EÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asiye Akyol, Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesi ve proje yürütücüsü Prof. Dr. Yasemin Yıldırım,Sosyal Sorumluluk Projeleri Temsilcisi Doç. Dr. Serap Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Emine Karaman, Arş. Gör. Amine Terzi, Arş. Gör. Yağmur Artan, Kemalpaşa Anaokulu Müdürü Cezmi Akbulut, Müdür Yardımcısı Didem Fiyaka ile anaokulu öğretmenleri katıldı.

"Önerilenden 3 kat fazla tuz tüketiyoruz"

Proje ekibi adına konuşan Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yasemin Yıldırım,"Fazla tuz tüketimi ülkemizde ve dünyada önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), günlük tüketilmesi gereken tuz miktarının en fazla 5 gram olması gerektiğini bildirmesine rağmen 2012 yılında Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği tarafından 657 katılımcıyla yapılan 'Türkiye'de Tuz Tüketimi Çalışması'nda günlük tüketilen tuz miktarının DSÖ önerisinin 3 katı düzeyinde yani 15 gram olduğu saptanmıştır. Fazla tuz tüketimi çocuklarda ve yetişkinlerde kan basıncının yükselmesine, kardiyovasküler hastalıkların, böbrek hastalıklarının ve inmenin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle tuz tüketiminin azaltılmasına ilişkin çalışmaların yapılması son derece önemlidir" dedi.

"Tuz tüketiminin azaltılmasına ilişkin bilgilendirme yaptık"

Proje ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Yıldırım, "Tuzu Kısıtlayalım Böbreklerimizi Koruyalım" başlıklı Sosyal Sorumluluk Projemizi, çocuklarda ve yetişkinlerde tuz tüketiminin azaltılmasına ilişkin farkındalık sağlamak ve bu konuda bilgilendirme yapmak amacıyla başlattık. Geçen yıl planlamış olmamıza rağmen COVID-19 pandemisi nedeniyle Rektörlüğümüzün Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü'nün ve Hemşirelik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ayşegül Dönmez'in önemli destek ve katkılarıyla ancak bu yıl gerçekleştirebildik. Bu proje kapsamında ilk aşamada Kemalpaşa Anaokulunda öğrenim gören anasınıfı öğrencileriyle tuz kısıtlamasına ilişkin etkinlikler yaptık ve bu konuda öğrencilerden resim yapmalarını istedik. Çizilen resimlerin ise online sergi olarak paylaşılması kararını aldık. Projemizin ikinci aşamasında ise öğrencilerin ailelerine tuz kısıtlamasına ilişkin hazırlamış olduğumuz broşürleri ulaştırdık. Öğretmenlerden ve velilerden projemize ilişkin olumlu geri bildirimler aldık. Projede emeği geçen herkese,Kemalpaşa Anaokulu çalışanlarına destekleri ve iş birlikleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çocukluk döneminden itibaren farkındalık sağlanmalı"

EÜ Hemşirelik Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Temsilcisi Doç. Dr. Serap Yıldırım ise, "Tuzun azaltılması, böbrek sağlığı için çok önemlidir. Tuza ilişkin çocukluk döneminden itibaren farkındalığın sağlanması, toplumsal korunmanın önemli bir parçasıdır. Bu proje kapsamında, anaokulu öğrencilerinin tuz kısıtlamasına ilişkin farkındalıklarının artmasının yanı sıra, ailelerin de bilgilendirilmesi amaçlanmış ve proje başarı ile sürdürülmüştür. Proje kapsamında Kemalpaşa Anaokulu çalışanlarından, öğrencilerden ve velilerden de oldukça olumlu geri bildirimler aldık. Projemize destek olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Sosyal Sorumluluk Projeleri, Yasemin Yıldırım, Ege Üniversitesi, Serap Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sosyal sorumluluk projesi ile aşırı tuz tüketimine dikkat çektiler - Son Dakika


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