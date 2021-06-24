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Allianz Motto Hareket, Türkiye'deki çocukları harekete çağırıyor - Son Dakika

Allianz Motto Hareket, Türkiye'deki çocukları harekete çağırıyor

24.06.2021 15:46
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Allianz Türkiye'nin sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine katkı sağlama hedefiyle hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket, birbirinden eğlenceli videolarıyla Türkiye'deki tüm çocukları...

Allianz Türkiye'nin sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine katkı sağlama hedefiyle hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket, birbirinden eğlenceli videolarıyla Türkiye'deki tüm çocukları harekete çağırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye'nin, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) ve Koruncuk Vakfı iş birliğiyle 2018 yılından bu yana devam eden kurumsal sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket, birbirinden eğlenceli egzersiz videolarıyla bu yaz çocukları hem mental olarak hem de bedenen daha iyi hissettirmek için YouTube'da olacak.

25 Haziran'dan itibaren hem Allianz Türkiye'nin hem de iş birliği yapılan STK'ların YouTube kanallarında, yaz boyunca her cuma yeni bir bölümle açık kaynak olarak yayımlanacak video serisiyle Türkiye'nin dört bir yanından daha fazla çocuğun spor ve sağlıklı yaşam kültürünü benimsemesi amaçlanıyor.

ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Levent İnce öncülüğündeki uzman ekibin danışmanlığında hazırlanan videolar, "Allianz Motto Hareket ile ısınma ve soğuma, eğlenceli oyunlar, hedef koyma ve ölçme, kardiyo ve ritim, kas kuvveti, esneklik, çeviklik, denge ve nesne kontrolü" olmak üzere toplam 9 temadan oluşuyor.

Farklı oyun ve spor dallarıyla zenginleştirilmiş videolar, kapalı alan ve açık alanda gerçekleştirilebilecek fiziksel aktiviteleri içeriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Kurumsal İletişim, Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Berna Özdemir, şunları kaydetti:

"TEGV, EÇEV ve Koruncuk Vakfı iş birliğiyle 2018 yılında başlattığımız programımızla 3 sene içerisinde 21 ilden 3 bin çocuğa eğitim verdik. Paydaşlarımızın ve hedef kitlemiz olan gelecek nesillerin görüşlerini alarak tasarladığımız Allianz Motto Hareket ile daha fazla çocuğun hem fiziksel hem de mental gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü iş birliğiyle hazırlanan video serimiz sayesinde STK'lar bünyesinde verdiğimiz eğitimleri açık kaynak olarak tüm Türkiye'nin kullanımına sunuyoruz. Daha fazla çocuğun hayatına değer katacak olmaktan mutluluk duyuyoruz."

Allianz Motto Hareket, Türkiye'deki çocukları harekete çağırıyor
Allianz Motto Hareket, Türkiye'deki çocukları harekete çağırıyor

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, oyunlar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Allianz Motto Hareket, Türkiye'deki çocukları harekete çağırıyor - Son Dakika


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