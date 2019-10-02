Son Dakika Haberleri: Sosyal sorumluluk projesinde judo sporu ön planda
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Sosyal sorumluluk projesinde judo sporu ön planda

1 saat önce

"Keşfedilmemiş Çocuklar" filminin galası Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Sosyal sorumluluk projesinde judo sporu ön planda, System.String[]

"Keşfedilmemiş Çocuklar" filminin galası Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, çocukların uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasına yönelik filmde, judo sporu ve sevgisi ön planda yer aldı.

Filmin yapımcılığını eski judoculardan Bilal Savdert, yönetmenliğini Bülent Terzioğlu ve Korkmaz Yalınkılıç yaptı. "Keşfedilmemiş Çocuklar" filmi 4 Ekim Cuma günü sinemalarda vizyona girecek.

Kötü alışkanlıklardan uzaklaşmada en büyük yardımın öğretmenlerden gelebileceğinin işlendiği filmin galasına katılan TJF Başkanı Sezer Huysuz, senarist ve yönetmenlere plaket hediye etti.

Türkiye, Kocaeli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:50 Kaynak: AA
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