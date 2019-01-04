Sosyal Sorumluluk Projesiyle, Öğrencilere Kıyafet Desteği

Elazığ'da bir okulda başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere kıyafet alındı.

Elazığ'da bir okulda başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere kıyafet alındı.



Salim Hazardağlı İlkokulu tarafından sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Proje kapsamında öğrenci, veli ve iş adamlarının bağışlarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet ve ayakkabı alındı.Alınan malzemelerin tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere verileceği bildirildi.



Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, "Yardım etmek her kimsenin işi değil, er kişinindir. Burada okul yönetimimiz ve aile birliğimiz bu güzel yardımlarını ihtiyaç sahibi evlatlarımıza verecekler. Bu proje yıl boyu devam edecek. Okullarda biz yalnızca eğitim ve öğretimden ziyade böyle sosyal sorumluluk projeler üzerinde de duruyoruz. Bunlar topluma ve öğrenciye dokunan yönümüzdür. Bu tür sosyal sorumluluklar önemlidir. Hem eğitim hem de öğretim olarak bunun uygulayış biçimi olarak da yapılması çocuklarımızda bir farkındalık oluşturuyor. Bizde bu katkı ve desteklerinden dolayı okul aile birliği ve okul yönetimimize teşekkür ediyorum" dedi.



Sosyal sorumluluk kapsamında ihtiyaç sahibi ve yetim öğrenciler için bir kampanya başlattıklarını aktaran Okul Müdürü Saim Arslan, " Hayırsever vatandaşlarımızın, velilerimizin destekleriyle ihtiyaç sahibi çocuklara mont, ayakkabı, kazak ve pantolon gibi giyecek eşyaları alındı. Bunları daha sonra biz ihtiyaç sahibi çocuklarımıza dağıtacağız"diye bilgi verdi. - ELAZIĞ

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