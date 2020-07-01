"Sosyal Taksi" dezavantajlı vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek - Son Dakika

"Sosyal Taksi" dezavantajlı vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek

Görevlendirme yapılan Diyarbakır merkez Yenişehir Belediyesince hizmete sunulan çevre dostu "Sosyal Taksi" dezavantajlı vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Görevlendirme yapılan Diyarbakır merkez Yenişehir Belediyesince hizmete sunulan çevre dostu "Sosyal Taksi" dezavantajlı vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Son dakika: İki gün önce indirim yapılan benzin ve motorine bugün de zam geldi
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı

Yenişehir Belediyesi, dezavantajlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Ücretsiz Kent Ulaşım Sistemi Projesi"ni hayata geçirdi.

Bu kapsamda hizmete sunulan elektrikli 4 "Sosyal Taksi" ile dezavantajlı vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler ile belediyelerin sosyal tesislerine ücretsiz taşınacak.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, yaptığı açıklamada, kanser hastaları ile ilgili faaliyet yürüten bir derneğin belediyeden hijyenik ortamda hizmet sunabilecek özel bir servis talebinde bulunduğunu söyledi.

Bu talebi 65 yaş üstü, engelli, kronik rahatsızlığı olan ve şiddete maruz kalmış kadınları da sisteme entegre ederek karşılamaya çalıştıklarını aktaran Beşikçi, belediyeye dışarıdan ithal ettikleri fosil yakıtlar kullanan araçlar yerine elektrikli araçlar takviye ettiklerini bildirdi.

Beşikçi, "Saha çalışmalarımız sonucunda 2 bine yakın hanemize ulaşarak bu projemizden faydalanabileceklerini kendilerine ilettik. Bu kapsamdaki vatandaşlarımıza ücretsiz kartlarını ulaştırarak talep ettikleri durumda evlerinden alarak kamu kurum ve kuruluşlarına, hastanelere, belediyelerimizin sosyal tesislerine ücretsiz bir şekilde ulaşımlarını sağlıyoruz. Bunun yanında elektrikli araçların çevreci, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanım noktasında vatandaşları teşvik etmek adına da belediyemizde bir ekopark inşa ettik." diye konuştu.

"Vatandaşlarımıza çok ciddi kolaylık sağlayan bir proje"

Çalışmanın sadece koronavirüs (Kovid-19) süreci ile sınırlı kalmayacağını dile getiren Beşikçi, sürekli devam edebilecek bir proje olduğunu anlattı.

Beşikçi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tespit ettiğimiz hanelerimiz rahatsızlıkları, yaşlılıkları veya maddi imkansızlıklarından ötürü toplumumuzun dezavantajlı kesimleridir. Belli süreçlerle hastane, kamu kurumlarına gitmek zorunda kalan ve bunun için de toplu ulaşım araçları yerine taksi hizmetlerini kullanmalarından ötürü maddi açıdan zorlanan vatandaşları tespit ettik. Elektirikli araç kullanmamızın nedeni de tasarrufu oldukça ön plana çıkaran, günlük 6 liralık şarj ile günlük ihtiyacımızı karşılamalarıdır. Hem çevreci hem tasarruflu hem de vatandaşlarımıza çok ciddi kolaylık sağlayan bir proje."

Yoğun talep gördüklerini ifade eden Beşikçi, zaman içinde bunların tümüne karşılık verebilecek şekilde araç parkını genişletmeyi planladıklarını bildirdi.

Beşikçi, Diyarbakır'da elektrikli araç kullananların araçlarını ücretsiz şekilde şarj edebilecekleri bir istasyonu da hizmete sunduklarını sözlerine ekledi.

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Sosyal Taksi' dezavantajlı vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek - Son Dakika

Son Dakika

16:06 Son dakika: İki gün önce indirim yapılan benzin ve motorine bugün de zam geldi 15:41 Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm 15:37 Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil 15:33 En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini gül bahçesine çevirdi 15:03 Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı 14:02 Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi 13:05 İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip para istedi 11:20 Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu 11:14 Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı 09:57 Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme 09:54 İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Son dakika: İki gün önce indirim yapılan benzin ve motorine bugün de zam geldi
16:05
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
15:40
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
15:38
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil
15:37
En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini gül bahçesine çevirdi
15:32
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
15:02
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu
14:55
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
14:54
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 16:34:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Sosyal Taksi" dezavantajlı vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]