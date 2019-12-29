Sosyal tesisler 2 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal tesisler 2 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

Sosyal tesisler 2 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET A.Ş. tarafından işletilen Tünektepe Teleferik Tesisi, Sarısu ve Topçam mesire alanları, Kadınlar Plajı ve Zıp Zıp Park 2019 yılında 2 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı.

Sosyal tesisler 2 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET A.Ş. tarafından işletilen Tünektepe Teleferik Tesisi, Sarısu ve Topçam mesire alanları, Kadınlar Plajı ve Zıp Zıp Park 2019 yılında 2 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı.


Antalya'nın 605 rakımlı zirvesi Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisi, hem yaz hem de kış mevsiminde ziyaretçi akınına uğradı. Kente gelen yerli ve yabancı tatilcilerin de gözdesi olan Tünektepe Teleferik 2019 yılında 500 bin kişiyi zirveye taşıdı. Ziyaretçiler, teleferikle çıktıkları Tünektepe'den Antalya'nın doyumsuz manzarasını izledi. Tesiste yer alan Teleferik Kafe de birbirinden güzel lezzetleri, eşsiz manzarası ile konuklarını ağırladı.


ANET A.Ş. tarafından işletilen Sarısu ve Topçam mesire alanları da piknikçilerle doldu. Her iki mesire alanını yıl içinde toplam 1 milyon 125 bin kişi ziyaret etti. Sarısu Mesire Alanı 950 bin, Topçam Mesire alanı ise 175 bin kişiye hizmet verdi. Vatandaşlar aileleriyle birlikte piknik ve mangal keyfini yaşadı, denize girdi.


Türkiye'nin en büyük kapalı oyun parkı Zıp Zıp Park'ta yıl boyunca çocukların buluşma noktası oldu. Zıp Zıp Park 2019 yılı içerisinde 180 bin küçük misafirini ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Tophane Çay Bahçesi de yıl içinde 300 bin kişiye ev sahipliği yaptı. Yerli ve yabancı misafirler çaylarını yudumlayıp Kaleiçi ve denizin doyumsuz manzarasını Tophane'den izledi. Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET AŞ. tarafından işletilen Kadınlar Plajı yaz sezonu boyunca 75 bin kadını ağırladı. Sarısu Mesire Alanı'nda hizmet veren tesis sıcak yaz günlerinde yerli ve yabancı binlerce kadının buluşma adresi oldu. Tesisin içerisinde restoran, büfe, pastane, hamam, çocuk parkı, engelli vatandaşlar için yürüyüş yolu ve ücretsiz plaj yer alıyor. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Topçam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:19 Kaynak: İHA
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