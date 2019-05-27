Son Dakika Haberleri: Sosyal tesisler sezona hazırlanıyor

Sosyal tesisler sezona hazırlanıyor

1 saat önce

Bartın Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde bakım onarım ve boya çalışmaları yapılıyor.

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Bartın Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde bakım onarım ve boya çalışmaları yapılıyor.

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Ramazan Ayı münasebetiyle yıl boyunca çeşitli etkinliklerle vatandaşlarımızın hizmetinde olan Belediye Sosyal Tesislerinde bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına başladık. Özellikle Yaz sezonlarında birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Tesislerimizi sezona hazırlamak için başlatılan çalışmalar en kısa sürede tamamlanıp, Sosyal Tesisler vatandaşlarımızın kullanımına açılacaktır. Tüm çalışanlarımıza işlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi. - BARTIN
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:53 Kaynak: İHA
Cemal Akın, Bartın, Güncel
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