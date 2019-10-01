Son Dakika Haberleri: Sosyal tesislere 27 bin misafir
Son Dakika Güncel Haber

Sosyal tesislere 27 bin misafir

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara özel olarak Kocaali'ye inşa edilen Kocaali Sosyal Tesisleri yaz boyunca Sakaryalı kadınların ilgi odağı oldu.

Sosyal tesislere 27 bin misafir, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara özel olarak Kocaali'ye inşa edilen Kocaali Sosyal Tesisleri yaz boyunca Sakaryalı kadınların ilgi odağı oldu.


Yoğun yaz döneminin ardından sezonun kapandığı açıklanırken; tesislere yaklaşık 27 bin kadının konuk olduğu belirtildi. Karadeniz Bölgesi'nde bir ilk olma özelliği taşıyan Kadınlar Plajı'na ilgi gösteren tüm misafirlere teşekkür edildi. Kocaali Sosyal Tesisleri'nin sadece bölge halkına değil, çevre şehirlerden gelen vatandaşlara da yaz boyunca hizmet sunduğu ifade edilirken; yeni sezonda da ailelere ve çocuklara en iyi şekilde hizmet sunmaya devam edeceği dile getirildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Bölgesi, Kocaali, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinnet getiren koca eşini bıçakladıktan sonra intihar girişiminde bulundu
13 yıldır kayıp dedesinin, gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi, polis kazı başlattı Depremin ardından hasar ihbarlarının sayısı 2000'i aştı Avcılar'da özel halk otobüsü kaldırıma çıktı: 5 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 14:39:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sosyal tesislere 27 bin misafir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]