"Sosyal Uyum Faaliyetleri ve Gelecek Dönem Planlamaları Çalıştayı" gerçekleştirildi - Son Dakika

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) iş birliği ile düzenlenen "Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler ve STK'lar Tarafından Pandemi Döneminde Yürütülen Sosyal Uyum Faaliyetleri ve Gelecek Dönem Planlamaları Çalıştayı" 18 Mart 2021 tarihinde yüz yüze gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Göç Yönetimi Çalışmaların Desteklenmesi Projesi kapsamında düzenlenen etkinlik, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok'un açış konuşmasıyla başladı. Çalıştay'da Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, "Türkiye'de Yürütülen Uyum Faaliyetleri" konusunda sunum gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılay, Keçiören Belediyesi gibi farklı kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve STK'lardan temsilciler de sunum yaptı.

Program kapsamında, 2020 yılında göç ve uyum alanında kurumlarca yürütülen çalışmaları yakından takip edebilmek amacıyla, uyum sürecinde önemli role sahip kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve belediyeler bir araya gelerek tecrübe paylaşımında bulundu. Çalıştayda ayrıca gelecek dönem planlamalarına da yer verildi. - ANKARA