Sosyal Uyum Futbol Turnuvası Antalya'da yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal Uyum Futbol Turnuvası Antalya'da yapıldı - Son Dakika

Sosyal Uyum Futbol Turnuvası Antalya'da yapıldı

16 dakika önce

Antalya'da Sosyal Uyum ve Gençlik Katılım Projesi kapsamında gerçekleştirilen futbol turnuvası kapsamında yapılan gösteri maçında eski ünlü futbolcular ile Suriyeli gençler karşılaştı.

Sosyal Uyum Futbol Turnuvası Antalya'da yapıldı, System.String[]

Antalya'da Sosyal Uyum ve Gençlik Katılım Projesi kapsamında gerçekleştirilen futbol turnuvası kapsamında yapılan gösteri maçında eski ünlü futbolcular ile Suriyeli gençler karşılaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, UNICEF iş birliğiyle Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı kentlerde yürütülen "Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi" kapsamında, Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ünlü futbolculardan oluşan takım 4-2 kazandı.

Karşılaşmada Hamit Altıntop, Tuncay Şanlı, Hasan Kabze, Mehmet Aurelio, Serdar Kulbilge, Yattara, Ahmet Dursun, Emre Aşık, Faruk Atalay gibi eski futbolcular forma giydi.

Karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, proje kapsamında Suriyeli gençlere ücretsiz Türkçe kurslarının da verildiğini söyledi.

Projeyi 4 yıldır uyguladıklarını dile getiren Topoğlu, "Amacımız gençleri spora daha fazla yönlendirmek, birlik ve beraberliği daha çok ortaya çıkarmak. 81 ilde 26 gençlik merkezi ve 39 gençlik kampı ile spor, sanat ve kültür faaliyetleri yapıyoruz." dedi.

Suriyeli genç futbolcu Ferhat Muhammed ise ünlü futbolcularla sahaya çıktığı için mutlu olduğunu belirtti.

Ömer, hayalinin futbolcu olarak Türk Milli Takımı'nda forma giymek olduğunu kaydetti.

Antalya, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:54 Kaynak: AA
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