Sosyal ve Beşeri Araştırmaları Etik Kurulu

İstinye Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Araştırmaları Etik Kurulunun amacı yapılacak olan Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki her türlü bilimsel çalışma, yayın, yüksek lisans ve doktora tezleri, eğitim-öğretim ve benzeri her türlü etkinlikte uyulması gereken etik kuralları belirlemektir.

Başta İstinye Üniversitesi mensupları ve öğrencileri olmak üzere araştırmacılar tarafından insan katılımcılar ile yürütülecek anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, bilgisayar ortamında test, video/film kaydı ile ses kaydı gibi veri toplama yöntemleri ile yapılacak her türlü bilimsel araştırma ve çalışmalar ile ilgili araştırma etiği konularını kapsar. İstinye Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'nun görev alanına giren araştırmalar ile insan üzerinde beden bütünlüğüne müdahale içeren, biyolojik materyallerin (kan, idrar vb. biyolojik sıvılar ve numuneler, tıbbı ilaçlar) kullanıldığı araştırmalar bu Kurulun kapsamı dışındadır.

Yapılacak olan çalışmalarda/ araştırmalarda "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6., 7. 8., 9. ve 12. " maddeleri dikkate alınmalıdır.