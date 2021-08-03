Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı - Son Dakika
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Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı

03.08.2021 18:20
Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde Sosyal ve Beşeri Bilimler alanına özel "Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı" isimli destek programı başvuruya açılmıştır.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde Sosyal ve Beşeri Bilimler alanına özel "Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı" isimli destek programı başvuruya açılmıştır.

Program kapsamında;

Beşeri bilimlerin veri toplama ve analiz yoluyla durum tespiti çalışmalarının bulguları ile bulgular ışığında bilime yenilikçi katkılar yapacak yöntemlerin, yaklaşımların ve yorumların geliştirileceği; Kamu politikalarının geliştirilmesi süreçlerinde bilimsel temellerin oluşturulacağı; Teknolojik ilerlemelerin sosyal etkilerinin ortaya konulması amacıyla yapılandırılmış; çıktı ve etki odaklı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi öngörülmektedir.

Program başvuruya sürekli açık olup desteklenecek projelerin süresi en fazla 24 aydır. 2021 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 300. 000 TL'dir.

Programı sunumu için: https://tubitak. gov. tr/sites/default/files/20689/program_sunumu_sobe. pdf

Detaylı bilgi için: https://www. tubitak. gov. tr/tr/duyuru/3005-sosyal-ve-beseri-bilimlerde-yenilikci-cozumler-arastirma-projeleri-destekleme-programi

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Kaynak: Habermetre

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