Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Yükselen Bir Değerdir"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, daha yaşanabilir, kadın, çocuk ve engelli dostu, insan odaklı bir şehir olma konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Artık altyapı belediyeciliği bitmiştir, sosyal ve kültürel belediyecilik yükselen bir değerdir.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, daha yaşanabilir, kadın, çocuk ve engelli dostu, insan odaklı bir şehir olma konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Artık altyapı belediyeciliği bitmiştir, sosyal ve kültürel belediyecilik yükselen bir değerdir." dedi.



AK Parti'nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterdiği Şahin, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projelere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Başkanlığının ilk yıllarında zor günler geçirdiğini anlatan Şahin, Suriye'deki kaos, istikrarsızlık, gözyaşı ve savaşın Gaziantep'i de etkilediğini ancak bu kadar olumsuzluğa rağmen ilde son iki yılda 150 fabrika kurulduğunu, geçen sene 1 milyon turistin gazi kenti gezdiğini söyledi.



Yöneticilerin cesareti, halkın feraseti ve sağduyusu sayesinde sürekli pozitif gündem oluşturduklarını ifade eden Şahin, şehrin ekonomisi ve kalkınması için hep birlikte, büyük bir medeniyetin taşıyıcısı olarak geleceğe hızla koştuklarını kaydetti.



Türkiye'nin 31 Mart'ta sandık başına giderek mahalli idarelerdeki yöneticilerini seçeceğini anımsatan Şahin, şöyle devam etti:



"Bir taraftan yaptıklarımızı anlatıyoruz. Melen'den sonra Türkiye'nin en büyük ikinci içme suyu projesini hayata geçiriyoruz. En büyük konut projesi, en büyük ulaşım projesi burada yürütülüyor. Yeni dönem için beyannamemizi hazırlıyoruz. Hayırda, projede yarışmak istiyoruz. Diğer partiler de adaylarını açıklayacak. En iyi projeyi kim üretecek, bu şehrin kalkınması adına kimin nasıl hayali ve hedefi var, bunlar konuşulsun istiyoruz. Bu konuda da elimiz çok güçlü. Daha yaşanabilir, kadın, çocuk ve engelli dostu, insan odaklı bir şehir olma konusunda çalışmalar yapıyoruz. Artık altyapı belediyeciliği bitmiştir, sosyal ve kültürel belediyecilik yükselen bir değerdir. Artık şehir ekonomisi konuşuluyor, şehirler yarışıyor. Şehir ekonomisinde hem sanayi altyapımızı yüksek teknolojiye geçirme hem de kültür ve sanat hayatını yükselen bir değer haline getirme, yeni dönemde en büyük hedefimiz olacak."



"Gaziantep'e anne şefkatiyle yaklaşacağız"



Fatma Şahin, "nereye gideyim, nereyi gezeyim, gittiğim yerlerde neyi tadayım" denilince Gaziantep'in büyük cazibe alanı oluşturduğunu, kentin küresel ölçekte yarışma, rekabet etme gücüne odaklandıklarını bildirdi.



İnsan ve çevre odaklı kalkınma modelini hayata geçireceklerini vurgulayan Şahin, "Beyannamemizde hem büyük projeler var, kongre merkezini ve metronun altyapısını tamamlamak gibi, hem de insana dokunan çeşitlilik sağlayan çalışmalarımız var." dedi.



Şahin, yeni dönemde dünya neyi konuşuyorsa Gaziantep'te de onun olacağını dile getirerek, "Çocuklarımızı güçlü bir şekilde yarınlara hazırlamak istiyoruz ama buna insan odaklı bakıyoruz. Beyannamemizi açıkladığımızda halkımız geleceğe güvenle bakacak ve oylar yüksek şekilde bize gelecek. Gaziantep'e bir anne şefkatiyle yaklaşacağız." dedi.

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