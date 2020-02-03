Sosyal yardım alacağım derken dolandırıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sosyal yardım alacağım derken dolandırıldı - Son Dakika

Sosyal yardım alacağım derken dolandırıldı

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kendisini belediye çalışanı olarak tanıtan bir kişi sosyal yardım alabilmesi için dosya açacağını söylediği vatandaştan bir miktar para alarak dolandırdı.

Sosyal yardım alacağım derken dolandırıldı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kendisini belediye çalışanı olarak tanıtan bir kişi sosyal yardım alabilmesi için dosya açacağını söylediği vatandaştan bir miktar para alarak dolandırdı.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet İlkokulu önünde meydana gelen olayda F.B.(46) isimli şüpheli burada beklemekte olan N.P.(53) isimli bayanın yanına giderek kendisiyle iletişim kurdu. Kendini belediye çalışanı olarak tanıtan F.B. belediyeden sosyal yardım alabilmesi için ona yardımcı olabileceğini söyledi. Ancak dosya açmak için bazı masrafların olabileceğini belirterek N.P.'den 600 TL para istedi. Parayı alan şüpheli olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan N.P. İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili olarak geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin başarılı çalışmaları meyvesini verirken şüpheli emniyet ekiplerince Bilecik'te yakalanarak Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Olayla ilgili olarak gerekli tahkikatların devam ettiği kaydedildi. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tuzla'da iki gencin sokak ortasındaki kavgası kamerada
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ocak ayında 14,8 milyar dolar olan ihracat, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı Çinliler, koronavirüs taşımasından korktukları evcil hayvanlarını pencereden atarak öldürüyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 00:19:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal yardım alacağım derken dolandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]