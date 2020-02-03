Sosyal yardım alacağım derken dolandırıldı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kendisini belediye çalışanı olarak tanıtan bir kişi sosyal yardım alabilmesi için dosya açacağını söylediği vatandaştan bir miktar para alarak dolandırdı.



Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet İlkokulu önünde meydana gelen olayda F.B.(46) isimli şüpheli burada beklemekte olan N.P.(53) isimli bayanın yanına giderek kendisiyle iletişim kurdu. Kendini belediye çalışanı olarak tanıtan F.B. belediyeden sosyal yardım alabilmesi için ona yardımcı olabileceğini söyledi. Ancak dosya açmak için bazı masrafların olabileceğini belirterek N.P.'den 600 TL para istedi. Parayı alan şüpheli olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan N.P. İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili olarak geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin başarılı çalışmaları meyvesini verirken şüpheli emniyet ekiplerince Bilecik'te yakalanarak Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Olayla ilgili olarak gerekli tahkikatların devam ettiği kaydedildi. - BİLECİK