İşverenlere 6.1 milyon lira sigorta prim desteği verildi - Son Dakika
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İşverenlere 6.1 milyon lira sigorta prim desteği verildi

06.04.2022 09:48
İşverenlere 6.1 milyon lira sigorta prim desteği verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardımlardan faydalanıp çalışabilir durumdaki vatandaşları işgücü piyasasına kazandırmak için 2021 yılında 6.1 milyon lira Özel İşveren Sigorta Prim Desteği verdiklerini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardımlardan faydalanıp çalışabilir durumdaki vatandaşları işgücü piyasasına kazandırmak için 2021 yılında 6.1 milyon lira Özel İşveren Sigorta Prim Desteği verdiklerini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların sosyo-ekonomik hayattan kopmamaları sağlamak için istihdamlarına yönelik desteklerin sürdüğünü belirtti. Sosyal yardımlardan faydalanıp çalışabilir durumdaki vatandaşları İŞKUR'a yönlendirerek işgücüne katılımlarını teşvik ettiklerini belirten Bakan Yanık, "Sosyal yardım-istihdam bağını güçlendirmek için desteklerimiz sürüyor. Kaynaklarımızı etkin ve doğru bir şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Özel İşveren Sigortası Prim Desteği de bunlardan birisi" dedi.

Özel İşveren Sigorta Prim Desteğine ilişkin detayları paylaşan Bakan Yanık, şunları söyledi: "2022 yılı için özel sektör işverenlerimizin ödemekle yükümlü olduğu sigorta prim tutarı olan aylık bin 25,82 lirayı Bakanlık olarak üstleniyoruz. Bakanlığımız asgari ücretin yüzde 15.5'ine tekabül eden 775,65 lirayı, Hazine ve Maliye Bakanlığı de yüzde 5'ine karşılık gelen 250,2 lirayı karşılayacak. Sosyal yardım yararlanıcısının işverenlerce istihdam edilmesi halinde bir sigortalı için Bakanlığımızca ödenecek sigorta prim desteği ise yıllık 9 bin 307 lirayı."

2021 yılı içerisinde 3 bin 273 işverenin destekten yararlandığının altını çizen Bakan Yanık, "Bu doğrultuda sosyal yardımlardan faydalanıp çalışabilir durumdaki vatandaşları işgücü piyasasına kazandırmak için 6.1 milyon lira Özel İşveren Sigorta Prim Desteği verdik" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, işverenlerin Özel İşveren Sigorta Prim Desteği'nden yararlanmaları durumunda her bir sigortalı için ödemekle yükümlü olduğu sigorta primini 1 yıl boyunca karşıladıklarını kaydetti.

(Ömer Faruk Karataş/ İHA)

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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