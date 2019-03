Sosyal Yardım Bütçesini 21 Kat Artırdık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , "17 yılda sosyal yardım bütçemizi 21 kat artırarak 43 milyar liraya çıkardık. Bugüne kadar toplam 239 milyar lira vatandaşlarımıza sosyal yardım ulaştı." dedi. Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Zonguldak İl Başkanlığını ziyaret etti.Burada partililere hitap eden Bakan Selçuk , AK Parti'nin referansını her zaman kadim değerlerden aldığını söyledi.AK Parti'nin ulu bir çınar gibi birlik şuuru içerisinde ilerlemeye devam ettiğini belirten Selçuk, "17 yıl içinde birçok gelişmeye tanıklık ettik. AK Parti 2001'den günümüze bu hayali ideali her zaman diri tuttu. Milletimizin umudu ve geleceği olmaya devam ediyor. Biz milletimiz ve vatandaşlarımızın her zaman duasına talip olduk ve duasını almak için uğraştık. Her seçimden zaferle çıkmamızın sebebi vatandaşlarımızdan aldığımız duadır. Önemli olan gönül belediyeciliğini yapabilmektir." şeklinde konuştu.Yerel seçimlerin, belediye başkanlığı seçiminden öte bir beka seçimi olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, 28 Şubat 'ın apaçık bir darbe olduğuna değindi.Darbelerin, doğrudan demokrasiye, milli iradeye, anayasal haklara yönelik gerçekleştirilen büyük bir hukuksuzluk ve zulüm olduğunu aktaran Selçuk, "28 Şubat'ta aziz milletimiz ve özellikle hanım kardeşlerimiz bu zulmü yaşadık. Bin yıl sürecek dedikleri 28 Şubat hamdolsun 2002 yılında AK Parti iktidarıyla son buldu. AK Parti hak ve özgürlükleri inanç ve değerlerimizi teminat altına aldı, bu ülkenin istikbaline kastedenlere gereken dersi verdi. Buna kastedenler hiçbir zaman da başarılı olamayacaklar çünkü bizim başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var." dedi.AK Parti'nin milletin ta kendisi olduğuna inandıklarını aktaran Selçuk, üretime, çalışma hayatına nitelikli iş gücüne de her zaman önem verdiklerini kaydetti.Zonguldak'ın 2023 vizyonu için çok önemli bir şehir olacağına işaret eden Selçuk, kentin yerli ve milli üretimde de önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.Şehrin yer altı kaynaklarıyla bereketli olduğunu anlatan Selçuk, "Zonguldak, kömür ve çelik üretimine öncülük eden bir şehrimiz. Zonguldak'ta son 17 yılda eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan çalışma hayatına değin 18 milyar lirayı aşkın bir yatırım yaptık. 2002'den beri ilimizde toplam 37 bini aşkın vatandaşımızı da AŞ ve iş sahibi yaptık." dedi."İşçimiz ve işverenlerimizle her daim yan yana yürümeye devam edeceğiz"Bakan Selçuk, geçen hafta başlattıkları yeni nesil teşvikle beraber 18 farklı teşvikin olduğunu, bunlarla birlikte 1,7 milyon işverene, 11 milyondan fazla sigortalıya destek sağlandığını kaydetti.Prim teşviklerinin hayata geçirildiği 2004 yılından beri 149 milyar lira teşvikten işverenlerin faydalandığını anımsatan Selçuk, "Sadece işverenimizi değil işçimizi de destekliyoruz. Asgari ücret, işçilerimiz ve işverenlerimizle birlikte yüzde 26 gibi rekor bir artışla 2 bin 20 lira oldu. Asgari ücretin işçi ve işveren uzlaşmasıyla gerçekleşmesi son 16 yılda üç kere olmuştu, bu dördüncü oldu. Bu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne olan güvenin bir nişanesi. Biz ülkemizin geleceğini inşa eden üretimin istihdamın ve yatırımın kaynağı olan işçimiz ve işverenlerimizle her daim yan yana yürümeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.Aileyi önceleyen sosyal politikalardan istihdama kadar geniş bir yelpazede çalıştıklarını dile getiren Selçuk, " Türkiye 'yi sözde ekonomik krizlerle yolundan döndürmeye çalışanlara inat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 17 yılda sosyal yardım bütçemizi 21 kat artırarak 2 milyar liradan 43 milyar liralara ulaştırdık. Bugüne kadar toplam 239 milyar lira vatandaşlarımıza sosyal yardım ulaştı. Ekonomik kriz var diye söyleniyor. Hangi ekonomik kriz yaşayan ülke, vatandaşlarına 43 milyar lira gibi sosyal yardımı ulaştırabilir? Bunun mümkünatı var mı diye sormak isteriz. Ayrıca 513 bin yaşlı ve engelli vatandaşımıza da ailesi yanında evde bakım desteği veriyoruz. Yine 122 bin çocuğumuza sosyal ekonomik destekten faydalanmasını sağlayarak ailelerin yanında destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.Bakan Selçuk, mart ayının Zonguldak için bir zafer ayı olacağına inandığını ve kente AK Parti belediyeciliğini getireceklerini belirterek, "Zonguldak'ın kömürü kara diyoruz ama geleceğinin 'ak' olacağına inanıyoruz." dedi."Artık Zonguldak AK Parti belediyecilik anlayışı ve hizmetiyle tanışmalıdır"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Zonguldak'ın öteden beri TTK ile özdeşleşmiş sosyal ve ekonomik boyutu olan bir şehir olduğunu söyledi.Taş kömürü bulunmasının ardından geçen 150 yıllık süreçte kentin birçok ile madencilik noktasında insan kaynağı ihraç eden, yeri geldiğinde kurtarma ekiplerini yönlendiren konuma ulaştığını anlatan Dönmez, şehre çok şey borçlu olduklarını ve karşılığını vermek için çalıştıklarını belirtti.Dönmez, bakanlığa ait faaliyet alanlarında geçen yıl 210 milyon liralık yatırım yaptıklarını anımsatarak, "Son 16 yılda 5,8 milyar liralık yatırım yapmışız. Merkezi hükümetin bu yatırımlarına karşı yerel yönetimlerden aynı hissiyatı alamadım. 31 Mart'ta bence Zonguldaklının eline bir fırsat geçiyor. Vakit AK Parti vaktidir, artık Zonguldak AK Parti belediyecilik anlayışı ve hizmetiyle tanışmalıdır." dedi."15 yılda dünyanın etrafını kazarak 3,5 defa tur atmışız" İstanbul 'da görev yaptığı zamanlarda yaşadıkları sorunları ve gelen başarı hikayelerini anlatan Bakan Dönmez, şunları kaydetti:"İstanbul'da başlayan bu başarı hikayesi Türkiye'de ve mazlumların yaşadığı coğrafyaya da ulaşmıştır. AK Parti hükümetleri zamanında birçok hizmet ulaşmıştır. Toplam doğal gaz şebekesi için yoğun bir mesai harcıyoruz. Son 15 yılda 140 bin kilometrelik bir doğal gaz hattı kurmuşuz. 15 yılda dünyanın etrafını kazarak 3,5 defa tur atmışız, kolay değil. Burada hem kamuya hem özel sektöre teşekkür ediyorum. Köylerimiz bile doğal gaz istemeye başladı. Onlara kendi gazınızı kendiniz üreteceksiniz, para da vermeyeceksiniz. Onun da Ar-Ge'sine çalışıyoruz."