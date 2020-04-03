Son Dakika › Güncel › Sosyal yardım evlere teslim edilmeye başlandı - Son Dakika
Sosyal yardım evlere teslim edilmeye başlandı
6 saat önce
Erzurum'da "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında 1000 TL'lik sosyal yardım ödemeleri ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandı.
Erzurum'da "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında 1000 TL'lik sosyal yardım ödemeleri ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandı.
PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçilerden oluşan ekipler, sabah saatlerinden itibaren yardım alacak olan evlere giderek, kendilerine teslim edilen zarflar içerisinde bulunan 1000 TL'yi ailelere teslim ediyor. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:45 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı