2021 yılında da Ramazan ayı ve bayram sonrasında da toplam 2580 adet yardım paketi ihtiyaç sahibi halkımıza dağıttık.

2020 yılında Belediyemiz tarafından 2020/222672 ile 2020/172157 sayılı ihaleler kapsamında tolam 1720 adet gıda ve temizlik maddesi içeren yardım paketi ihtiyaç sahibi halkımıza dağıttık.

Kaynak: Habermetre

Silopi Belediyesi, Toplum, Son Dakika

Son Dakika › Toplum › SOSYAL YARDIM HAKKINDA BİLGİLENDİRME - Son Dakika

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