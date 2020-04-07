Sosyal yardım paralarının yaşlılara evde teslim edilmesi sevindirdi - Son Dakika

Malatya'nın Arguvan İlçesinde emniyet mensupları tarafından sosyal yardım paraları yaşlılara teslim edilmeye devam ederken, bu uygulama yaşlıları sevindirdi.



Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılar için İlçe Emniyet Amirliği gece gündüz mesai yapıyor. Bin liralık sosyal yardımları ve yaşlılık aylıkları dahil hak sahiplerine tek tek dağıtan emniyet mensupları hem vatandaşın hayır duasını alıyor hem de halkı salgına karşı bilinçlendiriyorlar.



Covid-19 karşısında sıkı tedbirler alınırken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mağdur vatandaşlara verilen bin liralık destek ödemeleri de evlerde teslim ediliyor.



Aldıkları önlemlerle de sosyal mesafe kuralına da uyan emniyet görevlileri, vatandaşların ihtiyaçlarının olup olmadığını da soruyorlar.



Korona virüs salgınına karşı evlerden çıkılmaması uyarısında da bulunan emniyet görevlilerine vatandaşlar teşekkür ederek, "Allah Devletimizi başımızdan eksik etmesin. Ülkemizin en kısa sürede bu salgın hastalıktan kurtulması için dua ediyoruz" dediler. - MALATYA