Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü" kapsamında yapılacak "Sosyal Yardım Vizyon Çalıştayı" yarın başlayacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Yardım Vizyon Çalıştayı'nın, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 17-18 Ekim'de Ankara'da ÇASGEM'de düzenleneceğini belirtti.

Çalıştayda, Bakanlığın yoksullukla mücadele alanındaki önemli müdahale aracı olan sosyal yardımlar konusunun, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenlerden oluşacak komisyonlarda ele alınacağını ifade eden Bakan Selçuk, çalıştayla bu alandaki tüm paydaşların bir araya getirilerek iş birliği ve ortak çözüm üretme kapasitesini artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Zehra Zümrüt Selçuk, "Çalıştayla kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, sosyal yardım programında yeni yaklaşımlar, sosyal yardım, sosyal hizmet ve istihdam bağlantısının güçlendirilmesi ana başlıkları altında sosyal yardım alanının çok boyutlu incelenmesi ve böylece geleceğe yönelik yeni hedef ve vizyonların ortaya konulması amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

Selçuk, çalıştayın, sosyal yardım hizmetlerinin toplumdaki dezavantajlı kesimlere daha etkin, verimli şekilde sunulmasını sağlayacak politika ve stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlamasını beklediklerini kaydetti.