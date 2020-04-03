Sosyal yardımlar emniyet, jandarma ve PTT dağıtıcıları tarafından evlerde teslim edecek - Son Dakika

Kastamonu'da, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" çerçevesinde vatandaşlara dağıtılacak biner liralık yardım, PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk kuvvetleri vasıtasıyla ikametlere yapılacak.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, salgının vatandaşlar üzerindeki sosyoekonomik yükünü hafifletmek İçin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile vatandaşa yönelik "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" adı altında tedbir paketinin yürürlüğe konulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlarımıza PTT aracılığıyla biner lira ödemenin 5 günlük takvimde yapılacağı belirtilmiştir ancak yaşadığımız dönemin özelliği kapsamında vatandaşlarımızın sağlık güvenliklerini riske atılmaması yönünde sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine, oluşacak yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık güvenliklerini riske atmamak için PTT şubelerinden bahse konu ödemelerin yapılmamasına, vatandaşlarımıza yapılacak ödemelerin 3 Nisan Cuma saat 10.00'dan itibaren PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk kuvvetleri vasıtasıyla kendi ikametlerinde yapılmasına karar verildi." ifadesine yer verildi.

Dağıtımın, yardım yapılacak kişilerin ikametgah adresine göre emniyet, jandarma ve PTT görevlileri tarafından gerçekleştirileceği kaydedildi.