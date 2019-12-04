Son Dakika Haberleri: Sosyal yardımlaşma mütevelli heyeti toplantısı yapıldı
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Sosyal yardımlaşma mütevelli heyeti toplantısı yapıldı

6 saat önce

Develi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Mütevelli Heyeti toplantısı Develi Kaymakamı Murat Duru başkanlığında yapıldı.

Sosyal yardımlaşma mütevelli heyeti toplantısı yapıldı, System.String[]

Develi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Mütevelli Heyeti toplantısı Develi Kaymakamı Murat Duru başkanlığında yapıldı.


Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın da katıldığı programda konuşan Kaymakam Duru; "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyelerimizle beraber ekonomik ve sosyal yönlerden dezavantajlı insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir araya gelip hakkaniyetli bir şekilde kararlar alarak sosyal devlet olmanın gereği olarak insanlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Değerli mütevelli heyeti üyelerimize hakkaniyeti tesis etmemizde bizlere yapmış oldukları katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Mehmet Cabbar, Murat Duru, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:14 Kaynak: İHA
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