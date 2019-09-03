Son Dakika Haberleri: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Özbilek Kaza Geçirdi
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Özbilek Kaza Geçirdi

8 saat önce

Şanlıurfa Viranşehir ilçesinde Viranşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Özbilek, trafik kazası geçirdi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Özbilek Kaza Geçirdi, System.String[]

Şanlıurfa Viranşehir ilçesinde Viranşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Özbilek, trafik kazası geçirdi.


Mehmet Özbilek, Şanlıurfa-Viranşehir Karayolunda seyir halindeyken, Demirkol kavşağında karşısına aniden bir aracın çıkması nedeni ile kaza yaptı. Araçta bulunan Müdür Özbilek, kazadan yara almadan kurtulurken, 34 BY 3559 ve 34 PR 5456 plakalı araçlarda maddi hasar oluştu. Araçlarda bulunanlar ambulans ile Şanlıurfa Araştırma hastanesine kaldırılırken, araçtakilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:04 Kaynak: İHA
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