Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı - Son Dakika

Vakfımız 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun amacına uygun çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni yardımda bulunmak üzere kurulmuştur.

Vakfımızda yapılan yardım türleri aşağıda belirtilmiştir. Kömür yardımı Muhtaç ailelere çoklu doğum yardımı Genel sağlık sigortası gelir testi İlaç katılımı payı ödemeleri Nakdi yardım Şartlı sağlık ve şartlı eğitim Şartlı gebelik Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı Öksüz/Yetim yardımı Muhtaç asker ailesi yardımı Muhtaç asker çocuğu yardımı Tüberküloz ve SSPE Hastaları yardım programı Engelli aylığı/ engelli yaknı aylığı Yaşlılık yardımı (65 yaş) Yangın, sel, su baskını ... vb yardımları Ağrı kronik hastalaraelektrik yardımı Yabancı yardımları Ev onarım-tadilat yardımları ÖYAÇ - Öksüz, yetim ve asker çocuğu yardım programı Şartlı sağlık yardımı Evde bakım hizmeti Tel seferlik yardım Gıda yardımı