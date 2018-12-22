Sosyal Yaşam Alanı ve Çocuk Parkı Açılıyor
2 saat önce
Bilecik Belediyesi tarafından İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan alanda gerçekleştirilen sosyal yaşam alanı ve çocuk parkı açılışa hazırlanıyor.
Bilecik
Belediyesi tarafından İsmetpaşa Mahallesi
'nde bulunan alanda gerçekleştirilen sosyal yaşam alanı ve çocuk parkı açılışa hazırlanıyor.
Şehrin birçok mahallesinde önemli çalışmaları gerçekleştiren Bilecik Belediyesi, bu kez İsmetpaşa Mahallesi'nde güzel bir parkı, vatandaşların hizmetine sunuyor. Daha önceleri, atıl ve kötü bir görüntüye sahip alan Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma ile İsmetpaşa Mahallesine yeni bir sosyal yaşam alanı ve çocuk parkı olarak değerlendirildi.
Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can
, "Bilecik Belediyesi olarak fiziki, sosyal ve kültürel alanlarda birçok önemli hizmetleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan İsmetpaşa Mahallemizde çalışmamız tamamlandı. Mahalle sakinlerimiz burada hem dinlenecekler, hem eğlenecek ve aynı zamanda çocuklarımız da burada keyifli zaman geçirecekler. Dana önce atıl olan burayı çalışmamızla mahallemize kazandırdık. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Açılışımıza bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:36 Kaynak: İHA
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