Sosyal Yaşam Kampüsünde nikah - Son Dakika

Sosyal Yaşam Kampüsünde nikah

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsünde tanışan ve hayatlarını birleştirme kararı alan Ayşe Küpeli ile Cevat Tunçel, renkli bir nikah töreni ile dünya evine girdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsünde tanışan ve hayatlarını birleştirme kararı alan Ayşe Küpeli ile Cevat Tunçel, renkli bir nikah töreni ile dünya evine girdi. Evlilik cüzdanını alan Küpeli'nin "Tapuyu aldık" sözleri herkesi güldürdü.

Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Buca'daki Sosyal Yaşam Kampüsünde heyecanlı bir gün yaşandı. 2 yıl önce Kampüste yaşamaya başlayan ve burada tanıştıktan sonra birbirine aşık olan 3 çocuk annesi Ayşe Küpeli (74) ile 5 çocuk babası Cevat Tunçel (72), hayatlarını birleştirme kararı aldı. Çiftin nikah töreni için kampüsün bahçesi hazırlandı. Korona virüs salgınından dolayı sınırlı sayıda davetli ile yapılan törene katılanlar, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etti. Ayşe Küpeli ile Cevat Tunçel'in nikahını Çiğdem Karşıyakalı kılarken, nikah şahitliğini ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Tugay ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Aydın üstlendi. Evlilik cüzdanını alan Küpeli'nin "Tapuyu aldık" sözleri herkesi güldürdü.

"Herkes bizim gibi mutlu olsun"

Cevat Tunçel ile Sosyal Yaşam Kampüsünde tanıştıklarını söyleyen Ayşe Küpeli, "Ben rahatsızlığımdan dolayı ağır taşıyamıyordum. Bazı ihtiyaçlarım oluyordu, alışveriş yapamıyordum. Sağ olsun hep yardımcı oldu. Sonra kahve ve çay derken arkadaşlığımız pekişti. Sonra evlilik teklifinde bulundu. Bizim gibi Allah herkesi mutlu etsin" dedi. Cevat Tunçel de, kadere inandığını söyleyerek, "Kadere inanarak bu işe devam ettik. Belki dışarıda olan bütün olaylar bizi buraya getirdi. Allah nasip etti, oldu" diye konuştu. Nikah töreninin de çok güzel olduğunu vurgulayan Tunçel, "Çok mutluyuz. Çok huzurluyuz. Bizim yaşımızda olan bu durumdaki kişilerin de kalan ömrünü, huzur ve ve mutluluk içerisinde geçirmelerini diliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Herkes bizim gibi mutlu olsun" sözlerine yer verdi. Çiftin nikah şahitliğini yapan Ertuğrul Tugay ise gelin ve damada mutluluklar diledi. Bir süre dans eden çift herkesi kendilerine hayran bıraktı. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küpeli, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sosyal Yaşam Kampüsünde nikah - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:12 Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket 18:10 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 17:17 Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü 17:10 Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:51 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı 13:45 Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
18:12
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
18:10
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
17:17
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
14:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 18:43:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal Yaşam Kampüsünde nikah - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]