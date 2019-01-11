Sosyete pazarı esnafından 'Adrianoupolis' tepkisi

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Süper Ligde İkinci Yarının İlk 3 Haftalık Programı Belli Oldu

Halkbank'ın Esnaf Kredisinin Detayları Belli Oldu! 100 Bin TL'ye Kadar Sıfır Faizle Kredi Verilecek