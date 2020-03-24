Sosyete pazarına virüs engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyete pazarına virüs engeli - Son Dakika

Sosyete pazarına virüs engeli

6 saat önce

İlkadım Belediyesi tarafından korona virüsü mücadelesi kapsamında ilçede kurulan ikinci el pazarı ve sosyete pazarının geçici bir süre için kaldırıldığı açıklandı.

Sosyete pazarına virüs engeli, System.String[]

İlkadım Belediyesi tarafından korona virüsü mücadelesi kapsamında ilçede kurulan ikinci el pazarı ve sosyete pazarının geçici bir süre için kaldırıldığı açıklandı.


İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından vatandaşlardan gelen talep üzerine Zabıta Müdürlüğü'ne verilen talimat ile İstasyon Mahallesi Kapalı Semt Pazarı Alanı'nda pazar günleri kurulan sosyete pazarı ve çarşamba günleri kurulan ikinci el pazarı geçici bir süre için kaldırıldı.


Başkan Demirtaş tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Virüsle mücadelenin her aşamasında vatandaşlarımızla sağlam bir iletişim içerisindeyiz. Pazar yerlerimizle ilgili gelen talep ve fikirleri değerlendirmemiz sonucunda kapalı alanda olması sebebiyle pazar günleri kurulan sosyete pazarını ve çarşamba günleri kurulan ikinci el pazarının geçici bir süre için kaldırılması kararını aldık. Hem esnaf arkadaşlarımızın hem de halkımızın sağlığı için aldığımız bu kararı geçici bir süre uygulayacağız. Söz konusu pazarın üstü kapalı olduğundan tedbirli olmamız daha da bir önem arz ediyor" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN

İlkadım Belediyesi, İlkadım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:02 Kaynak: İHA

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