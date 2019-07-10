Sosyete pazarında müşterilere serenatlı satış

Sosyete pazarında müşterilere serenatlı satış Sosyete pazarında kadınlara parça kumaş satan esnaf; 'abla on liraya', 'ondan alma benden al'KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir pazar esnafı, kendince uydurduğu sözlerle parça kumaş ürünlerini serenat yaparak satmaya çalışıyor.

Sosyete pazarında müşterilere serenatlı satış

Sosyete pazarında kadınlara parça kumaş satan esnaf; 'abla on liraya', 'ondan alma benden al'

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir pazar esnafı, kendince uydurduğu sözlerle parça kumaş ürünlerini serenat yaparak satmaya çalışıyor.

Onikişubat ilçesi Sosyete Pazarında esnaflık yapan Serkan Çınkır (33), pazar alışverişine gelen kadınların dikkatini çekmek için farklı yöntemlerle satış yapıyor. 22 yıldır pazarcılık yaptığını söyleyen Çınkır, birbirinden farklı kumaşları fabrikadan vatandaşların beğenisine sunduğunu söyledi. Ürünlerini 10 liradan satışa sunduğunu söyleyen Çınkır, 'abla 10 liraya' 'ondan alma benden al' diye bağırdığını söyledi.

Uygun fiyata kumaş ürünü sattığını söyleyen Çınkır, "Biz çocukluktan beri pazarcılık esnafı yapıyoruz ve bende 22 yıldır pazarlarda büyüdüm. Her zaman için sosyete pazarının bir özelliği vardır. Ancak bizim pazarlarımızda sebze-meyve yok sadece giyim vardır. Ürünlerimizi de uygun satıyoruz. Mesela, 'abla 10 liraya' ve 'alın alın benden alın, ondan alman benden alın' gibi serenatlar ile ürünümü satmaya çalışıyorum" dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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