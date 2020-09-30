Sosyete pazarında tedbirlere uyan da var uymayan da - Son Dakika

Sosyete pazarında tedbirlere uyan da var uymayan da

Sosyete pazarında tedbirlere uyan da var uymayan da Pazarda ürünleri seçen seçene Eskişehir'de her hafta çarşamba günü kurulan meşhur sosyete pazarında bazı vatandaşların ve pazar esnafının tedbirlere uyduğu, çoğunun ise uymadığı gözlemlendi.

Sosyete pazarında tedbirlere uyan da var uymayan da

Pazarda ürünleri seçen seçene

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de her hafta çarşamba günü kurulan meşhur sosyete pazarında bazı vatandaşların ve pazar esnafının tedbirlere uyduğu, çoğunun ise uymadığı gözlemlendi.

Eskişehir'de her hafta çarşamba günü kurulan, 'çarpa' ya da 'sosyete pazarı' olarak da bilinen sokak pazarında, sosyal mesafe ve tedbirler hiçe sayıldı. Bazı vatandaşların ve pazar esnafının önlemlere dikkat ettiği gözlemlenirken, birçok esnaf ve vatandaş ise kurallara uymadı. Çok sayıda pazar esnafının maskelerini çenelerine indirdiği ve müşterilerin ürünleri seçmesine izin verdiği anlar görüntülendi. Pazarda alışverişe çıkan bazı vatandaşlar da sosyal mesafeye uymadığı ve maskelerini doğru takmadığı gözlemlendi. Eskişehir'in meşhur sosyete pazarındaki kalabalık görüntüler ise pes dedirtti.

"Bizim kendimize dikkat etmemiz lazım"

Pazarda alışveriş yapan Münevver Ağır, vatandaşların öncelikle kendilerini koruması gerektiğini belirtti. Pazar içerisinde bazı vatandaşların tedbirlere dikkat etmediğini aktaran Ağır, "Mesafenin korunduğuna inanmıyorum ama en azından maske kullanımına dikkat ediyorum. Çantamda dezenfektan var ve her para alışverişinden sonra ellerimi dezenfekte ediyorum. Ben uzak durmaya çalışıyorum ama mesafenin korunduğundan şüpheliyim. Pazarda gördüğüm kadarıyla herkes sebzeleri elliyor. Bunun yapılmaması lazım. Bazı pazarcılar uyarıyor, bazılarının da gözünden kaçıyor ve müşteri o arada elini uzatmış oluyor. Halkın kendini koruması lazım. Herkesin peşine bir polis mi taksınlar? Bizim kendimize dikkat etmemiz lazım" diye konuştu.

"Denetimler bence yetersiz"

Tedbirlere uymayanların olduğunu ve denetimler yetersiz olduğunu söyleyen Pazar esnafı Erdal Teke, "Biz tedbirlere azami derecede uyuyoruz. Genelde maske de var ancak yarım takılıyor veya uygun olmayan şekilde takılıyor. Burunlarını kapatmıyorlar. Hizmet sektöründe uyulmadığına çok şahit oldum ve kurallara genel olarak riayet edilmediğini düşünüyorum. Pazardaki vatandaşlar kesinlikle ürünü seçmek istiyorlar. Biz de müsaade etmiyoruz. Yetkililerin almış olduğu kararlar var. Seçmeye kalktıkları zaman zaten diğer müşteriler de tepki gösterip itiraz ediyorlar. Bize 'seçtirmeyin' diyorlar. Kurallara uyanlar da var uymayanlar da. Denetimler bence yetersiz" dedi.

Sosyete pazarında tedbirlere uyan da var uymayan da
Sosyete pazarında tedbirlere uyan da var uymayan da
Sosyete pazarında tedbirlere uyan da var uymayan da
Sosyete pazarında tedbirlere uyan da var uymayan da

Eskişehir, Vatandaş, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 15:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sosyete pazarında tedbirlere uyan da var uymayan da - Son Dakika

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