Sosyete pazarında maske kuralına uymayan turistler zabıta tarafından uyarıldı - Son Dakika

Sosyete pazarında maske kuralına uymayan turistler zabıta tarafından uyarıldı

Zabıtanın uyardığı yerli ve yabancı turistler, maskeleri ya cebinden, ya çantasından, yada kolundan çıkarıp taktı

ANTALYA - Antalya'nın turistik Şirinyalı Sosyete Pazarı'nda, tüm uyarı ve denetimlere rağmen sosyal mesafeye dikkat edilmezken, turistlerin ise maske takmadığı yada hatalı taktığı görüldü. Zabıtanın uyarısına, "Tamam, özür dilerim' diye karşılık veren turistler daha sonra maskelerini taktı.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahalesi'ne cumartesi günü kurulan 'Sosyete Pazarı' yerli, yabancı herkesin ilgisini çekiyor. Birbirinden farklı sebze ve meyvelerinin yanı sıra, kaliteli giyim eşyalarıyla ucuza alışverişin konumu durumundaki pazarda, bu hafta sonunda da yoğunluk yaşandı. Tezgahlar korona virüs önlemlerine göre aralıklarla kuruldu ve yürüyüş yolları genişletildi. Muratpaşa Belediyesinden 8 kişilik zabıta ekibi pazarın hem içi hem dışarısında görev yapıyor. Sık sık pazarda denetim yapan zabıta ekipleri maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması noktasında hem esnafı hem de müşterileri uyardı. Pazarcı esnafının büyük çoğunluğunun maskeli olduğu pazarda, turistlerin ise bu kuralı ihlal ettiği görüldü.

Maske takmadılar

Zabıtanın uyarmasının ardından turistler, kolunda,çantasında, cebinde taşıdığı maskelerini, 'Tamam, özür dilerim' diyerek ardından taktıkları görüldü. Maske takmayan bazı turistlerin ise görüntülenmekten kaçındıkları gözlemlendi. Bazı turistler ise görüntülendikleri anlayınca hemen maskesini taktı. Bir kadın turist ise zabıtanın ikinci uyarısının ardından maskesini güçlükle taktı.

Sosyal mesafe uyarısı

Turistlerin özellikle tekstil ürünlerinin bulunduğu tezgahlara yoğunlaştıkları ve burada sosyal mesafe kuralını da ihlal ettikleri farkedildi. Zabıta bu tezgahlardaki esnafı da sosyal mesafeyi ayarlamaları konusunda uyardı. Bir esnaf ise alışveriş yapan yabancı müşterilerine dezenfektan sıktı.