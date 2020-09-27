Sosyete pazarında zabıta, 'maskesiz'leri uyarmaktan yoruldu - Son Dakika

Sosyete pazarında zabıta, 'maskesiz'leri uyarmaktan yoruldu

Antalya'nın turistik Şirinyalı Sosyete Pazarı'nda, tüm uyarı ve denetimlere rağmen sosyal mesafeye dikkat edilmezken, turistlerin ise maske takmadığı yada hatalı taktığı görüldü.

Sosyete pazarında zabıta, 'maskesiz'leri uyarmaktan yoruldu, System.String[]

Antalya'nın turistik Şirinyalı Sosyete Pazarı'nda, tüm uyarı ve denetimlere rağmen sosyal mesafeye dikkat edilmezken, turistlerin ise maske takmadığı yada hatalı taktığı görüldü. Zabıtanın uyarısına, "Tamam, özür dilerim' diye karşılık veren turistler daha sonra maskelerini taktı.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahalesi'ne cumartesi günü kurulan 'Sosyete Pazarı' yerli, yabancı herkesin ilgisini çekiyor. Birbirinden farklı sebze ve meyvelerinin yanı sıra, kaliteli giyim eşyalarıyla ucuza alışverişin konumu durumundaki pazarda, bu hafta sonunda da yoğunluk yaşandı. Tezgahlar korona virüs önlemlerine göre aralıklarla kuruldu ve yürüyüş yolları genişletildi. Muratpaşa Belediyesinden 8 kişilik zabıta ekibi pazarın hem içi hem dışarısında görev yapıyor. Sık sık pazarda denetim yapan zabıta ekipleri maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması noktasında hem esnafı hem de müşterileri uyardı. Pazarcı esnafının büyük çoğunluğunun maskeli olduğu pazarda, turistlerin ise bu kuralı ihlal ettiği görüldü.

Maske takmadılar

Zabıtanın uyarmasının ardından turistler, kolunda,çantasında, cebinde taşıdığı maskelerini, 'Tamam, özür dilerim' diyerek ardından taktıkları görüldü. Maske takmayan bazı turistlerin ise görüntülenmekten kaçındıkları gözlemlendi. Bazı turistler ise görüntülendikleri anlayınca hemen maskesini taktı. Bir kadın turist ise zabıtanın ikinci uyarısının ardından maskesini güçlükle taktı.

Sosyal mesafe uyarısı

Turistlerin özellikle tekstil ürünlerinin bulunduğu tezgahlara yoğunlaştıkları ve burada sosyal mesafe kuralını da ihlal ettikleri farkedildi. Zabıta bu tezgahlardaki esnafı da sosyal mesafeyi ayarlamaları konusunda uyardı. Bir esnaf ise alışveriş yapan yabancı müşterilerine dezenfektan sıktı. - ANTALYA

Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sosyete pazarında zabıta, 'maskesiz'leri uyarmaktan yoruldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Karantina altına alınan eve misafir akını! Filyasyon ekibi kapı önünde 30 çifte yakın ayakkabı ile karşılaştı Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu Fenerbahçe'nin gündemindeki Ze Luis Porto'da kalıyor Sörloth'un forma giydiği Leipzig, Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı Halil Sezai'nin darbettiği Hüseyin Meriç, baltalı görüntüleriyle ilgili konuştu: Tamamen sahte Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu 3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı
Gasp edilip 7 metre yükseklikten atılan Muhammed, yaşadığı dehşet anlarını anlattı Gasp edilip 7 metre yükseklikten atılan Muhammed, yaşadığı dehşet anlarını anlattı         
23:58
Rusya'dan koronavirüsle ilgili umut veren açıklama: Ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün Rusya'dan koronavirüsle ilgili umut veren açıklama: Ömür boyu bağışıklık kazanmak mümkün         
23:07
Cübbeli Ahmet, Selefilerle ilgili merak edilen emniyet ifadesini canlı yayında anlattı Cübbeli Ahmet, Selefilerle ilgili merak edilen emniyet ifadesini canlı yayında anlattı         
21:38
Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler         
19:08
Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu Alman yüzücü Krawzow, dünyaca ünlü dergiye üstsüz poz veren ilk engelli sporcu oldu         
17:22
Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi         
14:10
Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı         
13:25
Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu         
13:07
Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü         
12:35
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Acun Ilıcalı, özel jetini satarak 99 milyon TL'ye uçak aldı Acun Ilıcalı, özel jetini satarak 99 milyon TL'ye uçak aldı         
09:07
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Meteoroloji 6 il için uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji 6 il için uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor         
08:47
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi         
00:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 07:27:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyete pazarında zabıta, 'maskesiz'leri uyarmaktan yoruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei