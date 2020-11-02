Son dakika haberleri... Sosyetenin Cadılar Bayramı partisine koronavirüs baskını - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sosyetenin Cadılar Bayramı partisine koronavirüs baskını
02.11.2020 14:44
Son dakika haber... BEŞİKTAŞ Bebek'te bir yalıdaki Cadılar Bayramı partisine polis koronavirüs baskını yaptı.
BEŞİKTAŞ Bebek'te bir yalıdaki Cadılar Bayramı partisine polis koronavirüs baskını yaptı. Yalının çıkışında bekleyen filyasyon ekibi, her davetliye 930 TL para cezası kesti.
Feryal Gülman ve Kemal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman önceki gece Bebek'teki 250 milyon lira değerindeki yalılarında Cadılar Bayramı partisi düzenledi. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı partiye yaklaşık 270 kişi katıldı. Gece yarısını geçmesine rağmen eğlencenin devam etmesi üzerine polis yalıya baskın yaptı. Partiyi terk edenler, fotoğraflarının çekilmemesi için yüzlerini gizlemeye çalıştı. Müşteri taşıyan taksiye binen bir davetli ise 'yolun ilerinde inebileceğini' söyleyerek olay yerinden kaçtı. Yalının çıkışında bekleyen filyasyon ekibi, her davetliye 930 TL para cezası kesti. Polisin gelmesiyle yalıyı terk edenler arasında yüzlerini saklamaya çalışanlar dikkat çekti.
- İstanbul
Son Dakika İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı Otelin 5. katından düşerek can veren genç kızın şüpheli ölümü Şule Çet'i hatırlattı! Detaylar cinayeti işaret ediyor Galatasaray, Bursaspor'un genç yeteneği Ali Akman ile anlaştı Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Koronavirüsten hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu son yolcuğuna uğurlandı Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan minik Elif'e ilk müdahaleyi yapan paramedik: Beklediğimizden daha iyi çıktı Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım