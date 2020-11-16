Son dakika: Sosyetenin Yeniköy'deki korona partisine polis baskını: 150 kişiye para cezası - Son Dakika

Son dakika: Sosyetenin Yeniköy'deki korona partisine polis baskını: 150 kişiye para cezası

16.11.2020 15:08
Son dakika: Sosyetenin Yeniköy'deki korona partisine polis baskını: 150 kişiye para cezası, System.String[]

Son dakika haberi: SOSYETE ve ünlü isimler koronavirüs salgınını aldırış etmeden parti skandallarına devam ediyor.

SOSYETE ve ünlü isimler koronavirüs salgınını aldırış etmeden parti skandallarına devam ediyor. İş insanı Caner Karaloğlu, Yeniköy'deki villasında yine bir parti skandalına imza attı. Maske ve mesafe kurallarının hiçe sayıldığı partiye baskın yapan polis ekipleri 150 kişiye para cezası kesti.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında gece hayatına dair bir takım kısıtlamalar getirilirken, eğlence tutkunları yasakları hiçe saydı. İş insanı Caner Karaloğlu, geçtiğimiz hafta Yeniköy'deki villasında bir parti düzenlemişti. Parti skandalıyla gündemden düşmeyen Karaloğlu, yine aynı villada 150 kişinin katıldığı bir parti gerçekleştirdi.

Caner Karaloğlu'nun düzenlediği partiye Öykü Çelik, Rüzgar Çetin, Kerim Sabancı, Özlem Yarar gibi ünlü isimlerle birlikte birçok yabancı uyruklu kişi katıldı. Partideki yüksek sesten rahatsız olan komşular, durumu polise bildirdi. Yeniköy'deki villa polis ekipleri baskın yaparken filyasyon ekipleri de polislere eşlik etti. Polis yaptığı baskından sonra, partiye katılanların evden ayrılmasına izin vermedi. Ekipler partiye katılan 150 kişiye 930 TL para cezası kesti. Partiden çıkanlardan bazıları yüzlerini kapattı. Polis baskını sonrası gazetecilerine görüntü vermemeye çalışan Öykü Çelik, Karaloğlu'nun özel şoförlü otomobiline binerek villadan ayrıldı.


Son dakika: Sosyetenin Yeniköy'deki korona partisine polis baskını: 150 kişiye para cezası
Son dakika: Sosyetenin Yeniköy'deki korona partisine polis baskını: 150 kişiye para cezası
Son dakika: Sosyetenin Yeniköy'deki korona partisine polis baskını: 150 kişiye para cezası
Son dakika: Sosyetenin Yeniköy'deki korona partisine polis baskını: 150 kişiye para cezası
Son dakika: Sosyetenin Yeniköy'deki korona partisine polis baskını: 150 kişiye para cezası
Son dakika: Sosyetenin Yeniköy'deki korona partisine polis baskını: 150 kişiye para cezası
Son dakika: Sosyetenin Yeniköy'deki korona partisine polis baskını: 150 kişiye para cezası
Son dakika: Sosyetenin Yeniköy'deki korona partisine polis baskını: 150 kişiye para cezası
Son dakika: Sosyetenin Yeniköy'deki korona partisine polis baskını: 150 kişiye para cezası

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Sosyetenin Yeniköy'deki korona partisine polis baskını: 150 kişiye para cezası - Son Dakika


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