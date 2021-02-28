Sosyetik çift komşuları şikayet edince karakolu boyladı!

Sabah'ta yer alan habere göre; Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat ve iş adamı sevgilisi Sami Yüzer, karakolluk oldu! Çiftin, Sarıyer'deki evlerinden geçtiğimiz günlerde yüksek sesler geldi. Bunun üzerine komşuları durumdan rahatsız olup çifti güvenliğe şikayet etti. Güvenlik görevlisi de çifti arayarak durumu bildirdi. Telefonu açan Hattat, başka dairelerden gürültü geldiğini söyledi.





Güvenliğin evi aramasına sinirlenen Yüzer, evdeki arkadaşlarıyla birlikte güvenlik kulübesine gitti. Güvenlik görevlisi ve Yüzer arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine polisi arayan güvenlik görevlileri, Yüzer'in kendilerine hakaret ve tehditler savurduğunu söyledi. Yüzer, güvenliklerin yanına olayı öğrenmek için gittiğini belirtip suçlamaları reddetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



