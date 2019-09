Sosyetik çifte dolandırıcılık davası

Korur çifti ise savcılık ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Can Korur ifadesinde, Murat O. diye birini tanımadığını söyledi. Korur, eşinin hesabına gelen paranın, "Alper" isimli bir arkadaşından gelen borç para olduğunu söyledi. Dekontlara göre Murat O.'nun, hesabına para gönderdiği Aslı Aslan Korur ise ifadesinde "Ben Murat O.'yu tanımıyorum. Eşim, işinden ötürü bir dönem maddi sıkıntı çekti. Bu nedenle bana ait hesap numarasını kullandı. Eşim adına gelen borç parayı bankadan çekerek kendisine teslim ettim" dedi.

Murat O., kendisi ile aynı işi yapan arkadaşı A. A. ve sanatçı Mustafa Sandal ile buluştu. Buluşmaya Can Korur da katıldı. Korur bu buluşmada O.'ya, eşi adına kayıtlı bir dairesinin olduğunu satmak istediklerini söyledi. Bir şirketin Topkapı'daki projesinde olduğu belirtilen dairenin konumu ile ilgili ayrıntılı görüşme yapıldı.

