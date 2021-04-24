Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı - Son Dakika

Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı

24.04.2021 11:12
Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı, System.String[]

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Kudret Akça, ihanete uğradığını ispatlayarak 40 yıllık eşi iş insanı Rıza Akça'ya 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı. Eşinin otelde iki yabancı kadınla kaldığını belgeleyen Akça, eşinden aylık 200 bin TL nafaka talebinde de bulundu.

Cemiyet hayatı Akça Ailesi'nin boşanma davasıyla sarsıldı. İş adamı Rıza Akça'nın 40 yıllık eşi Kudret Akça, kendisini aldattığı gerekçesiyle İzmir 15. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı.

İHANETİ BELGELEDİ

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kudret Akça, eşinin haysiyetsiz bir yaşam sürdüğünü belirterek açtığı davaya Hilton Oteli'ndeki kayıtları da sunarak eşinin konakladığı odada Anna Bukina ve Katsiary Chytaya isimli kadınlarla beraber kaldığını belgeledi.

Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı

EŞİNİN CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLARINI DA DOSYAYA EKLETTİ

Kudret Akça, eşinin mesajlarını da dava dosyasına ekletmeyi ihmal etmedi. Kayıtlarda Akça'ya "Uygun mu bu kız?" diye mesaj atan kadının aynı zamanda hem sevgilisi olduğu, hem de davalıya başka kadınlar ayarladığını belirtti. Kudret Akça ayrıca dava dosyasına "Canım aramışsın uçaktaydım, şimdi indim. Bizde bir problem yok, kaçta dersen geleceğiz" şeklindeki mesajları da dava dosyasına ekledi. Akça'nın dava dosyasına başka kadınlarla cinsel içerikli mesajları da belgeleriyle sunuldu.

Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı

AYLIK 200 BİN TL TEDBİR TAZMİNATI İLE 50 MİLYON TL MADDİ TAZMİNAT İSTEDİ

Eşinin diğer yandan şirket adına ipotekli olan oturduğu evle ilgili de kendisine büyük mağduriyet yaşattığı öne süren Kudret Akça, 3 çocuğunun babası Rıza Akça'dan aylık 200 bin TL tedbir nafakası ile 50 milyon TL maddi tazminat talebinde bulundu.

Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı

Boşanma, Zina, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı - Son Dakika Magazin


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