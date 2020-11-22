Sosyetik usulü yer sofrası

Ceylan Çapa, restoranlar kapalı olunca bir dönem Ozan Güven'le aşk yaşayan Ece Önen'le birlikte yerde oturarak yemek yedi. İzmir Çeşme'deki Tekke Plajı'nda olan ikili, denize sıfır kaldırıma oturdu. Çapa, bu anları Instagram'dan paylaşarak, "Yeni normal" notunu düştü. Sosyetik güzele takipçileri, "Bu da sosyete usulü yere sofra serme" mesajını gönderdi.