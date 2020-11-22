Sosyetik usulü yer sofrası
22.11.2020 19:04
Ceylan Çapa, restoranların kapalı olması nedeniyle arkadaşı Ece Önen'le Çeşme'de yerde oturarak, yemek yedi. Sosyetik güzele takipçileri, "Bu da sosyete usulü yere sofra serme" yorumunu yaptı
Ceylan Çapa, restoranlar kapalı olunca bir dönem Ozan Güven'le aşk yaşayan Ece Önen'le birlikte yerde oturarak yemek yedi. İzmir Çeşme'deki Tekke Plajı'nda olan ikili, denize sıfır kaldırıma oturdu. Çapa, bu anları Instagram'dan paylaşarak, "Yeni normal" notunu düştü. Sosyetik güzele takipçileri, "Bu da sosyete usulü yere sofra serme" mesajını gönderdi.
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