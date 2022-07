Sosyo-ekonomik krizin ortasındaki Afganlar kriket ile keyifli vakit geçiriyor

Afganistan'da yaşadıkları birçok sosyo-ekonomik krizin yanı sıra son dönemde deprem ve sel felaketleriyle sarsılan Afganlar, ülkenin popüler oyunlarından kriket maçlarıyla eğleniyor.

Bir tür at binme sporu olan bozkeşi ve güreş ile Afganistan'ın en popüler oyunlarından olan kriket, Afganların, yaşadıkları sıkıntıların ortasında eğlenmesine imkan tanıyor. Yıl içerisinde ülkenin birçok vilayetinde çeşitli kriket turnuvaları düzenleniyor.

8'inci "Şepgize Kriket Ligi" de başkent Kabil'deki Kriket Stadyumu'nda oyunlarına start verdi.

Geçen yıl Kovid-19 nedeniyle düzenlenemeyen oyunlara bu yıl binlerce Afgan seyirci katıldı. Tribünlerdeki yerlerini alan çocuk, genç ve yaşlı binlerce Afgan, coşkuyla takımları lehine tezahüratta bulundu.

AA muhabirine konuşan yetkili ve taraftarlar, kriketin, Afganları bir araya getiren, onlara birlik duygusunu tattıran ve onları sıkıntılı günlerinde çok mutlu eden milli bir oyun olduğunu ifade etti.

Kriket, Afganistan'da öylesine seviliyor ki kimi taraftarlar, sadece maçları izlemek için Kabil'e uzak farklı vilayetlerden geldiklerini belirtti.

Kimileri de toplamda 19 gün sürecek oyunları her gün stadyuma gelip, izleyeceklerini aktardı.

Turnuva kapsamında toplamda 32 maç yapılacak ve dereceye giren takımlar ile oyuncularına çeşitli ödüller verilecek.

Maçlar, aynı zamanda çeşitli ulusal ve uluslararası televizyon kanallarında canlı yayınlanırken yetkililer, bunun Afganistan kriket sporunun dünyada tanınmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi de maçları izledi

Turnuvanın ilk gününde, Afganistan'ın spor alanındaki çeşitli yetkilileri ile Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay da maçları izledi.

Erginay, burada basına yaptığı açıklamada, kriketin Afganistan için çok önemli bir spor olduğunu belirterek Afganistan Milli Kriket Takımı'nın mevcut başarılarını daha da ileriye götüreceğine inandığını söyledi.

Kadın sayısının çok az olduğu görüldü

Yaklaşık 7 bin kişilik stadyumu dolduranların neredeyse tamamının erkeklerden oluştuğu ancak kadınlar için ayrılan çok küçük bir alanda sadece 2 genç kadının maçları izlediği gözlemlendi.

AA muhabirine konuşan kadınlar, maçların kendilerini mutlu ettiğini ve ilerleyen günlerde de maçları izlemeye geleceklerini söyledi.

Kimi Afganlar ise kriketin tüm Afganlar için önemli olduğunu ancak nüfus açısından ülkenin neredeyse yarısına denk gelen ve Taliban'ın ana omurgasını oluşturduğu Peştunlar için çok daha özel bir öneme sahip olduğunu aktardı.

"Genç oyuncularımıza yabancı liglerde fırsat doğabilir"

Afganistan Kriket Kurulu Sözcüsü Farid Hotak, kriket sporunun Afgan kültüründe önemli bir yeri olduğunu belirterek, düzenledikleri turnuvaların oyuncuların maddi ve teknik gelişimi açısından çok önemli olduğunu aktardı.

Hotak, "Bu maçlar aynı zamanda canlı olarak yayınlanıyor. Başka ülkeler de maçları takip edilebilir ve bu da bizim genç oyuncularımıza yabancı liglerde oynama fırsatı doğurabilir." diye konuştu.

Söz konusu oyunlarla gençlerin de teşvik edildiğini ve spora ilgisinin arttığını kaydeden Hotak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tekrar hatırlatmak isterim ki kriket, Afganların birliği adına çok önemli rol üstleniyor. Kriket sporumuz gelişiyor. Uluslararası Kriter Konseyinden bize yönelik ilgilerini artırmalarını rica ediyoruz."

"İnsanları bir araya getiriyor"

Seyircilerden Nur Muhammed Sıdıki de her yıl maçları izlemeye geldiğini ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Afganların uzun yıllar kronik sorunlar nedeniyle çok acı çektiğini dile getiren Sıdıki, kriketin Afganlar için önemini şöyle anlattı:

"Her yerden, her vilayetten, Tacik olsun, Peştun olsun, Hazara olsun her etnik yapıdan insanları bir araya getiriyor ve bu yönüyle insanlara bir barış mesajı içeriyor. Afganistan'da insanlar çok acı çekti, üzüldü. Neticede bu etkinlik de tüm Afganlar için güzel bir mutluluk mesajı."

Zabid Murad da "Kriket, Afganlar için neden önemli?" sorusuna, "Kriket, Afganlar için neşe ve mutluluk demek. Kriket, Afganistan'ın bir güzelliği." yanıtını verdi.