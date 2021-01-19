Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin'in vefatı - Son Dakika

Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin'in vefatı

19.01.2021 14:07
Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin'in vefatı, System.String[]

Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin son yolculuğuna uğurlandı.

Vergin'in önemli bir saha araştırmacısı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Edibe Sözen, "Nur Vergin, Sadece Batı dünyasını değil, Türkiye'yi de karış karış gezmiş bir saha araştırmacısıydı." dedi.

AA muhabirine yaptığı açıklamada Vergin için taziyelerini ileten Sözen, "Almancayı, Fransızcayı, Yunancayı ve sonrasında da Türkçeyi mükemmel haliyle öğrenmiş bir siyaset sosyologu ve beşeri bilimlerde bazı kavramların da üreticisi idi, 'Derin devlet' gibi. Attila İlhan'ın eserlerinin, özellikle 'Dersaadet'de Sabah Ezanları'nın Türkçesi üzerinde çok etkisi olduğunu ifade ederdi. Bilime olan tutkusu, heyecanı, coşkusu, duygusu ve samimiyeti eserlerinde açıkça görülür." diye konuştu.

Sözen, Vergin'in masasında her zaman yeni çıkan kitapların yer aldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Sadece Batı dünyasını değil, Türkiye'yi de karış karış gezmiş bir saha araştırmacısıydı. Laik idi ama laikçi değildi. Eleştirilere fazlasıyla hedef olmasının sebeplerinden biri de bu idi. Dünya dillerini bilirdi ama ülkesi hakkında 'olumsuz' analizler yapılmasından hoşlanmazdı. Bu anlamda 'milli' kimliğini, devlet-i ebed müddet fikriyle sağlamlaştırmış bir kişilikti. Ara sıra gittiği Merkez Efendi, onun ruhunu dinlendirdiği yerdi. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun."

Prof. Dr. Erol Göka da, Nur Vergin için, "Yerli düşüncenin ve milletin organik aydını olmanın temsilcilerindendi. Ben kendisinin adını ilk kez Erol Güngör hocadan duyanlardan işitmiştim. Daha sonra da Bilkent'te öğretim üyeliği yaptığı zaman tanışmak nasip oldu. Hayran bırakıcı düzeyde bir zekası vardı ama asıl hayran bırakıcı yanı ülkesine ve insanına bağlılığıydı." ifadelerini kullandı.

Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin dün gece hayatını kaybetmişti.

Edibe Sözen, Nur Vergin, Siyaset, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin'in vefatı - Son Dakika


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