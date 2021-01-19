Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin son yolculuğuna uğurlanıyor

19.01.2021 12:33
Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin son yolculuğuna uğurlanıyor, System.String[]

Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin'in vefatının ardından siyasiler, akademisyenler ve sevenleri, sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi.

Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin'in vefatının ardından siyasiler, akademisyenler ve sevenleri, sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin Hoca vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Öğrencilerinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağolsun." dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül paylaşımında, "Sosyal bilimler alanında önde gelen akademisyenlerimizden Prof. Dr. Nur Vergin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve öğrencilerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu toprakların önemli değerlerinden birini, Prof. Dr. Nur Vergin hocamızı kaybettik. İlim ve fazilet sahibi bir insandı. Hakkıyla ilminden istifade edemedik. Eserlerinden yeni nesillerin istifade etmesi temennisiyle, hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin önde gelen sosyoloji ve siyasi bilimler hocalarından Nur Vergin hanım Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah'tan rahmet, keder-dide ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, "Ülkemizin düşünce hayatına Sosyoloji alanında büyük katkılar sunmuş Nur Vergin hocamız aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum." açıklamasını yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu sosyal medya paylaşımında, "Ülkemizin önde gelen siyaset sosyologlarından, fikir insanı Prof.Dr. Nur Vergin hocamıza Allah'tan rahmet; ailesi, öğrencileri ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Prof. Dr. Nur Vergin'in vefatıyla bir yıldız daha kaydı. Fakültede öğrencisi olmaktan hep derin bir memnuniyet duymuşumdur. Namuslu bir aydın, saygın bir münevverdi. Saygıyla anıyor, Yüce Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Çok değerli Nur Vergin hocamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Sosyoloji ve siyasi bilimler alanında ufuk açıcı düşünürdü. Ülkemiz önemli bir değerini kaybetti." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Edibe Sözen de paylaşımında, "Nuri Conker'in torunu, merhum altın beyinli Prof. Dr. Erol Güngör'ün 'Türkiye'nin M. Weber'i' diye tanımlamış olduğu Prof. Dr. Nur Vergin hocayı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyim. Mekanı cennet olsun. Alimin ölümü, alemin ölümüdür." yazarak üzüntüsünü dile getirdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam da yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Nur Vergin hocamız, gençlik yıllarımızda takip ettiğimiz, 90'lı yılların din ve devlet ilişkilerinin analizlerinde ve cesaretli çıkışlarında çok özel katkıları olmuştu. Ülkemizin yetiştirdiği önemli bir değerdi, Allah rahmet eylesin." ifadelerine yer verdi.

İstanbul Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Nur Vergin hocamızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz." denildi.

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan da "Prof. Dr. Nur Vergin hocamızın kaybından büyük üzüntü duydum. Çocukluğumuzdan itibaren hayranlıkla izlediğimiz güçlü, entelektüel ve çok zeki bir kadındı. Allah rahmet eylesin." dedi.

Prof. Dr. Nur Vergin'in özgeçmişi

Prof. Dr. Nur Vergin, 21 Eylül 1941 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğunu ve gençliğini yurt dışında geçiren Vergin, yükseköğrenimini sosyoloji alanında Paris Sorbonne Üniversitesi'nde 1973 yılında tamamladı.

Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne 1974 yılında asistan olarak giren Vergin, sosyoloji alanında doktora yaptı. Doçentliğe yükselerek 1980'de aynı üniversiteye bağlı Siyasal Bilimler Fakültesi'ne geçen Vergin, burada profesörlüğe yükseldi.

Prof. Dr. Nur Vergin ayrıca Bilkent ve Marmara üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı.

Çeşitli uluslararası sosyal bilim derneklerine üye olan Vergin'in din ve politika konularında makaleleri, gazete ve dergilerde yayınlandı.

"Siyasetin Sosyolojisi" adlı kitabında, sosyal bilimlerdeki değişimin çok yavaş seyrettiği tezini çürüttü. Bilginin tıpta ya da mühendislik bilimlerinde olduğu gibi sık sık yenilenmediği görüşüne karşı, 1980'li yıllardan itibaren dünyada meydana gelen Sovyetler Birliği'nin çöküşü, uluslararası göçün patlaması, etnik savaşlar ve küreselleşen ekonomiyi ele aldı.

Siyasetin Sosyolojisi'nde klasik siyaset sosyolojisi teorisyenlerinin yanı sıra yeni arayışların Habermas, Foucault, Mouffe gibi birçok ismin çalışmalarına yer verdi.

Prof. Dr. Vergin, Industrialisation et Changement Social en Milieu Rural (1976), Siyasetin Sosyolojisi (1980), Türkiye'ye Tanık Olmak (1998), Din, Toplum ve Siyasal Sistem (2002), Siyasetin Sosyolojisi - Kavramlar Tanımlar Yaklaşımlar (2003) kitaplarını kaleme aldı.

Nur Vergin, AK Parti, Türkiye, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika


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