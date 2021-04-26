Sosyolog yazar Erol Erdoğan, gençlerin geçmişten bugüne toplumdaki yerini anlattı Açıklaması - Son Dakika

Sosyolog yazar Erol Erdoğan, gençlerin geçmişten bugüne toplumdaki yerini anlattı Açıklaması

26.04.2021 09:53
Sosyolog yazar Erol Erdoğan, gençlerin geçmişten bugüne toplumdaki yerini anlattı Açıklaması, System.String[]

Çocuklar ve gençler üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan sosyolog yazar Erol Erdoğan, "Dünyayı ve Türkiye'yi orta yaşlılar yönetiyor.

Çocuklar ve gençler üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan sosyolog yazar Erol Erdoğan, "Dünyayı ve Türkiye'yi orta yaşlılar yönetiyor. Bundan dolayı gençlere yönelik ön yargıların çözülmesi gerekiyor. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde toplumun gençlere yönelik ön yargılarda azalma olacak. Bunun yerine toplum bu ön yargısını başka şeylere kanalize edecek." dedi.

Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen çevrim içi etkinlikte, son eseri "N'apsak Bu Gençleri?" kitabından yola çıkarak gençlerin geçmişten bugüne toplumdaki yerini anlattı.

Gençlerle buluşmanın önemine değinen Erdoğan, eserinde genel olarak yetişkin ve yaşlıların gençlerle iletişim sorununu ele aldığını söyledi.

Erdoğan, eğitim hayatı ve sonrasında gençlikle ilgili ön yargıları ufak tefek notlar halinde yazdığını belirterek, şunları kaydetti:

"2016 yılında Uluslararası Vuslat Platformu'nun 3 günlük bir gençlik sempozyumuna konuşmacı olarak davet edilmiştim. Oraya gittiğimde sempozyumun son oturumunda konuşmamın planlandığını görünce canım sıkılmıştı. Bu biraz canımı sıkmıştı, 3 gün süren bir sempozyumun kapanışından önce konuşma yapmak çok motive edici değildi. 'Olsun' dedim ve sempozyumdaki konuşmaları dinlemeye başladım. İkinci günün sonunda hazırlığını yaptığım konuşmayı yapmaktan vazgeçtim. 2 gündür her konuşmacının gençlerle ilgili ortaya koyduğu ve birçoğu veriye dayanmayan ön yargıları tahlil edeyim diye düşündüm. O akşam 2 gündür aldığım notları gözden geçirdim ve bana ayrılan 15 dakikalık süre zarfında konuşmamı yaptım. 3 gün boyunca gençleri sevdiğinizi söylediniz ama bu sevgi tezahürlerinin arasında yeryüzündeki yozlaşma, çözülme, adap ve erkan kaybı gibi her konuyu gençlere fatura ediyorsunuz. Orada bir anlamda gençlik savunması yaptım ve salon çok yorgun olmasına rağmen olağanüstü ilgi gösterdiler. O gün böyle bir kitap hazırlamaya karar verdim ve süreç başladı."

Gençlerle ilgili halleri doğru anlamak ve onlarla ilgili yanlış analizleri azaltmak gerektiğine vurgu yapan Erol Erdoğan, "Teknolojik dönüşümün de etkisiyle dede ve nineyle torun arasındaki kuşak farkı anne ve babayla çocuk arasına hatta kardeşler arasına kadar indi. Böyle bir dönemde çocukları ve gençleri anlamak daha önemli hale geldi. Anlamadan anlatmak, anlamadan iletişim ve etkileşim kurmak imkansız." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, kitabı kaleme alırken kendi hatıralarından da yola çıktığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kitapta istatistiklere yer vermem zorunluydu. Yetişkinleri ikna edebilmem için veri ihtiyacımız vardı. Bunları da olağanüstü olmasa da kullanmaya özen gösterdim. Kitabı okuyan ve bu kitaptan sonra başka çalışmalar yapmayı düşünenler için bir tasnif demesi yaptım. Gençler hakkındaki ön yargıları ve yapılması gerekenleri sıraladım. Yetişkinlerin gençlere yönelik ön yargılarının yanı sıra gençlerin yetişkin ve yaşlılara yönelik ön yargılarına da yer açtım. Dünyayı ve Türkiye'yi orta yaşlılar yönetiyor. Bundan dolayı gençlere yönelik ön yargıların çözülmesi gerekiyor. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde toplumun gençlere yönelik ön yargılarda azalma olacak. Bunun yerine toplum bu ön yargısını başka şeylere kanalize edecek."

Erol Erdoğan, yaklaşık 1 saat süren etkinlikteki konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Erol Erdogan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sosyolog yazar Erol Erdoğan, gençlerin geçmişten bugüne toplumdaki yerini anlattı Açıklaması - Son Dakika


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