Sosyolog, yazar Hüsamettin Arslan FSMVÜ'de anılacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının koordinesiyle hazırlanan Prof. Dr. Hüsamettin Arslan'ı Anma Programı, 25 Aralık'ta FSMVÜ Üsküdar Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek.



FSMVÜ'den yapılan açıklamaya göre, merhum sosyolog, yazar ve toplum felsefecisi Prof. Dr. Hüsamettin Arslan, vefatının ikinci yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde düzenlenen anma programında ailesi ve dostlarının katılımıyla yad edilecek. Anma programının ardından Arslan'ın kitaplarından oluşan koleksiyonun açılışı gerçekleştirilecek.



Dr. Mihriban Şenses, Doç. Dr. Bengül Güngörmez, Prof. Dr. Gültekin Yıldız, Doç. Dr. Mustafa Aksoy ve Arslan'ın kardeşi Muammer Arslan'ın konuşmacı olduğu anma programının ardından, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi Prof. Dr. Hüsamettin Arslan Koleksiyonu'nun açılışı gerçekleştirilecek.

Vefatının ardından Arslan'ın sosyoloji ağırlıklı kitapları kardeşi Muammer Arslan tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi'ne bağışlandı. 2 bin 600 kitaptan oluşan koleksiyona Arslan'a ait çalışma masası ve birkaç özel eşyası da dahil edildi.



Prof. Dr. Hüsamettin Arslan, 2 Ocak 2018'de kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türk sosyolojisinin önemli isimlerinden olan Arslan, bilim sosyolojisi alanında Türkiye'de yapılmış ilk akademik çalışma olan "Epistemik Cemaat/Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi" adlı eserin müellifiydi.