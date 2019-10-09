Son Dakika Haberleri: Sosyoloji bölümü tanışma çayı etkinliği
Son Dakika Yaşam Sosyoloji bölümü tanışma çayı etkinliği

Sosyoloji bölümü tanışma çayı etkinliği

47 dakika önce

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kıraathanesi'nde Sosyoloji Bölümü tarafından oryantasyon programı kapsamında ilki düzenlenen "Sosyoloji Bölümü Tanışma Çayı" etkinliği gerçekleştirildi.

Sosyoloji bölümü tanışma çayı etkinliği, System.String[]

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kıraathanesi'nde Sosyoloji Bölümü tarafından oryantasyon programı kapsamında ilki düzenlenen "Sosyoloji Bölümü Tanışma Çayı" etkinliği gerçekleştirildi.


Etkinlikte birinci sınıf öğrencilerinin hem bölümü tanımaları hem de bölümdeki ikinci sınıf öğrencileriyle tanışıp iletişimlerini kuvvetlenmeleri hedeflendi.


Bu tanışma programı sayesinde öğrenciler, bölüm öğretim elemanlarıyla tanışma ve üst dönemdeki arkadaşlarıyla iletişime geçme imkanı buldular. - KİLİS

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:48 Kaynak: İHA
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