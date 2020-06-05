Şota Arveladze'den Alexander Sörloth için övgü dolu sözler - Son Dakika

Şota Arveladze'den Alexander Sörloth için övgü dolu sözler

Trabzonspor 'un efsane isimlerinden ve Süper Lig'de Kayserispor, Trabzonspor ve Kasımpaşa'da teknik adam olarak görev yapan Şota Arveladze, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Şota Arveladze'den Alexander Sörloth için övgü dolu sözler, System.String[]

Trabzonspor 'un efsane isimlerinden ve Süper Lig'de Kayserispor, Trabzonspor ve Kasımpaşa'da teknik adam olarak görev yapan Şota Arveladze, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gürcü teknik adam yayıncı kuruluşa çıklamalarda bulundu.


İşte Şota'nın açıklamaları:


"Son 2 haftada takımlara antrenman izni çıktı. Kulüpler, beraber olarak antrenman yapabiliyor. Bu ayın 13-14-15'inde, ligin 3. haftasından devam edeceğiz. Her yerde şampiyon olmak en zor iş. Spor bir yarış, herkes bu yarışta %100'ünü vermeye çalışıyor. Benim için özel bir sene oldu. Daha önce hiç şampiyon olmamıştım. İlk kez oldum. Çok güzel bir sene yaşadık. Lig Kupası'nı da aldık. 3 kupayı da kazandık"


"ŞAMPİYONLUK KOLAY DEĞİL AMA..."


Trabzonspor'un şampiyonluk şansı hakkında konuşan Arveladze, "Şampiyonluk tabii ki kolay değil. Şansı var tabii ve inşallah bu sene artık o da gelecek" ifadelerini kulllandı.


Sörloth'un performansını değerlendiren Şota, "Trabzon'a gelip ilk maçtan sonra kendini göstermek ve ve kalitenin devamını göstermek kolay değildir. Tecrübeli bir oyuncu değil ama iyi bir performans gösteriyor.


"ŞAMPİYONLUK GOLÜ ATSIN"


Kolay pozisyona giriyor, son vuruşları çok iyi ve zeki bir oyuncu. Trabzonspor için faydalı bir oyuncu oldu. Ligin de en iyi santrforlarından bir tanesi. Kalan maçlarda umarım çok önemli goller atar, şampiyonluk golü atsın"


"UĞURCAN'IN KUMAŞI BELLİYDİ"


Kaleci Uğurcan hakkında ise, "Uğurcan Çakır'ın kalitesi, kumaşı belliydi. Daha da iyi olacak. Tecrübe, kaleci için avantaj. Ben onu oynatalı belki 3-4 sene geçmiş, UEFA maçında oynatmıştım. Bu sene en az 20 tane %100 pozisyon kurtarmış oldu. Genç ama çok çabuk tecrübe kazanıyor. Lider, defans oyuncuları ona saygı duyuyor. Oldu artık" ifadelerini kullandı.



Shota Arveledze, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 10:54 

Son Dakika Spor Şota Arveladze'den Alexander Sörloth için övgü dolu sözler - Son Dakika Spor
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