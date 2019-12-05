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Şota, Özbekistan'da üçüncü kupayı da aldı

6 saat önce

Şota Arveladze yönetimindeki Pakhtakor, 14 takımın mücadele ettiği Özbekistan Süper Ligi'nde 69 puanla elde ettiği lig şampiyonluğu ve Özbekistan Kupası'nı kazanmasının ardından bu yıl ilk defa oynanan Lig Kupası'nın da sahibi oldu.

Şota, Özbekistan'da üçüncü kupayı da aldı, System.String[]

Şota Arveladze yönetimindeki Pakhtakor, 14 takımın mücadele ettiği Özbekistan Süper Ligi'nde 69 puanla elde ettiği lig şampiyonluğu ve Özbekistan Kupası'nı kazanmasının ardından bu yıl ilk defa oynanan Lig Kupası'nın da sahibi oldu.


Taşkent ekibi Pakhtakor, bu yıl ilk defa düzenlenen Lig Kupası'nın finalinde AGMK takımı ile karşılaştı. Rakibini 6-2 yenen Pakhtakor, Lig Kupası'nı kazanan ilk takım unvanını elde etti.


Pakhtakor, geçen ay Özbekistan Kupası finalinde de AGMK ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 yenerek 12. kez Özbekistan Kupası'nı elde etmişti.


Şota Arveladze, takımının Lig Kupası'nı kazanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, daha önce teknik direktörlük kariyerinde başarılı dönemlerinin olmasına rağmen şampiyonluk yaşamadığını kaydederek, bu yılın teknik adamlık kariyerindeki en iyi sezon olduğunu ifade etti.


Haziran 2017'de Pakhtakor'un başına geçen Şota Arveladze, teknik adamlık kariyerinde daha önce Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Maccabi Tel Aviv'i çalıştırmıştı.

Şota Arveladze, Özbekistan, Taşkent, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:27 
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