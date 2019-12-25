Şota, Özbekistan Süper Ligi'nin en iyi teknik direktörü seçildi - Son Dakika

Özbekistan Süper Ligi takımlarından Pakhtakor'a bir sezonda 3 kupa kazandıran Şota Arveladze ligin en iyi teknik direktörü seçildi.

Özbekistan Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Ligi tarafından başkent Taşkent'te düzenlenen törenle, futbolda 2019 yılının en iyilerine ödülleri verildi.

Basın mensupları ve vatandaşlar arasında düzenlenen anketin ardından belirlenen listeye göre, Özbekistan Süper Ligi'nde Pakhtakor'a Süper Lig şampiyonluğu, Özbekistan Kupası ve Lig Kupası'nı kazandıran Gürcü teknik adam Şota Arveladze, Özbekistan Süper Ligi'nin en iyi teknik adamı ödülüne layık görüldü.

Öte yandan, ligde en çok gol atan Pakhtakor'un forvet oyuncusu Dragan Çeran ise Özbekistan Süper Ligi'nde forma giyen en iyi futbolcu oldu.