Son Dakika Haberleri: Şota tarih yazdı! İnanılmaz...
Son Dakika Spor Şota tarih yazdı! İnanılmaz...

Şota tarih yazdı! İnanılmaz...

1 saat önce

Gürcü teknik direktör Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Taşkent ekibi Pakhtakor, Özbekistan Kupası finalinde AGMK takımı ile karşılaştı.

Şota tarih yazdı! İnanılmaz..., System.String[]

Gürcü teknik direktör Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Taşkent ekibi Pakhtakor, Özbekistan Kupası finalinde AGMK takımı ile karşılaştı.


Maçı 3-0 kazanan Pakhtakor, 12. kez Özbekistan Kupası'nı elde etti. Şota Arveladze yönetimindeki Pakhtakor, 14 takımın mücadele ettiği Özbekistan Süper Ligi'nde, lig bitimine 6 hafta kala şampiyonluğu garantilemişti.


Ligin bitmesine 4 hafta kala en yakın rakibi Lokomotiv'i 21 puan geride bırakan Pakhtakor, 62 puanla zirvede yer alıyor. Şota yönetiminde geçen sezonu ligde ikinci sırada tamamlayan Pakhtakor, Özbekistan Kupası finalinde karşılaştığı AGMK'ye 3-1 yenilerek kupayı kazanamamıştı.


Mesut çalışıyor;


Haziran 2017'de Pakhtakor'un başına geçen Şota Arveladze, teknik adamlık kariyerinde daha önce Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Maccabi Tel Aviv'i çalıştırmıştı.

Shota Arveledze, Özbekistan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 09:29 
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