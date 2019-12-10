Souleymane Diarra'ya 2 maç men cezası!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep Futbol Kulübü'nün Malili futbolcusu Souleymane Diarra'ya 5 Aralık'ta oynanan GMG Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası maçında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi karşılaşmadan men ve 13 bin TL para cezası verdi.



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:



"1- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, 03.12.2019 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 03.12.2019 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 04.12.2019 tarihinde oynanan ALTAY-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka sonrası karma alanda yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübünün, 05.12.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 05.12.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, 05.12.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- GMG KIRKLARELİSPOR Kulübünün, 05.12.2019 tarihinde oynanan GMG KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. sporcusu SOULEYMANE DIARRA'nın, 05.12.2019 tarihinde oynanan GMG KIRKLARELİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- ANTALYASPOR A.Ş. hakkında, 04.12.2019 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



ANTALYASPOR A.Ş. idarecisi EMİN MURAT SÜĞLÜN hakkında, 04.12.2019 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



Karar verilmiştir."



