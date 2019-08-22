Son Dakika Haberleri: Souleymane Doukara, Antalyaspor'dan ayrıldı! | Transfer haberleri...
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Souleymane Doukara, Antalyaspor'dan ayrıldı! | Transfer haberleri...

1 saat önce

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Göztepe maçının kadrosunda yer almayan Antalyaspor'un Senegalli golcüsü Souleymane Doukara, takımdan ayrıldı.

Souleymane Doukara, Antalyaspor'dan ayrıldı! | Transfer haberleri..., System.String[]

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Göztepe maçının kadrosunda yer almayan Antalyaspor'un Senegalli golcüsü Souleymane Doukara, takımdan ayrıldı. Bir süredir Al İttifak ile görüşme halinde olan 27 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibiyle her konuda anlaşmaya vardı. Antalyaspor'un Ocak 2018'de Osmanlıspor'dan 2,5 yıllığına kadrosuna kattığı Senegalli golcü için ne kadar bonservis bedeli alacağı konusunda ise açıklama yapılmadı.


Süper Lig'de ilk olarak Osmanlıspor forması giyen Doukara, başkent ekibiyle 19 maçta 5 gol sevinci yaşamış ve 2017-2018 sezonunun devre arasında Antalyaspor'un yolunu tutmuştu. Kırmızı-Beyazlı formayla adeta yeniden doğan Doukara, görev aldığı 41 maçta; 16 gol, 8 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üstüne çekmeyi başarmıştı.

Antalyaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:07 
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